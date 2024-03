EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Konzernergebnis 2023

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mayr-Melnhof Karton AG: MM veröffentlicht Konzernergebnis 2023



12.03.2024 / 07:58 CET/CEST

Ergebnis wie erwartet unter Rekordniveau des Vorjahres Starker Nachfragerückgang sowie signifikante markt- und investitionsbedingte Stillstände bei MM Board & Paper drücken auf Ergebnis

Erfreuliche Ergebnisperformance bei MM Packaging

Umfangreichstes Modernisierungsprogramm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von MM Board & Paper umgesetzt

Erfolgreiche Integration der letztjährigen Akquisitionen im resilienten Bereich Pharmaverpackung

Profit & Cash Protection-Plan bewährt sich

Dividendenvorschlag in Höhe von 1,50 EUR folgt langjähriger Ausschüttungspolitik

Positiver Volumentrend für MM Board & Paper zum Jahresbeginn 2024, jedoch anhaltender Druck auf Marge Kennzahlen der MM Gruppe ‑ IFRS Konsolidiert in Mio. EUR 2023 2022 +/- Umsatzerlöse 4.164,4 4.682,1 -11,1 % Bereinigtes EBITDA 450,2 769,0 -41,5 % Bereinigtes betriebliches Ergebnis 229,2 562,4 -59,2 % Operating Margin (in %) 5,5 % 12,0 % -651 bp Ergebnis vor Steuern 136,7 467,0 -70,7 % Jahresüberschuss 89,1 345,3 -74,2 % Gewinn je Aktie (in EUR) 4,36 17,19 Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 786,2 299,7 +162,3 % Free Cash Flow 369,8 (19,7) +1.975,1 % Peter Oswald, MM CEO: „Die MM Gruppe stand in 2023 nach dem Rekordergebnis im Vorjahr einer deutlich reduzierten Nachfrage in der Papier- und Kartonindustrie sowie zunehmendem Preisdruck gegenüber. Neben dem Lagerabbau in der Supply Chain waren inflationsbedingte Änderungen im Konsumentenverhalten, welche zu niedrigerem Verbrauch bei Gütern des täglichen Bedarfes führten, sowie die gesamtwirtschaftliche Abschwächung auf unseren europäischen Hauptmärkten wesentliche Ursachen. Die schwierigen Rahmenbedingungen reflektierten sich insbesondere in der schwachen Ergebnis- und Mengenentwicklung der Division MM Board & Paper. Neben bedeutenden marktbedingten Maschinenstillständen kam es auch zu signifikanten investitionsbedingten Abstellungen im Zuge der Umsetzung des bisher umfangreichsten Modernisierungsprogrammes in drei großen Kartonwerken. Demgegenüber verzeichnete die Division MM Packaging trotz eines heterogenen Verpackungs-marktes eine insgesamt solide Performance. Darüber hinaus konnten die letztjährigen Akquisitionen im resilienten Bereich Pharmaverpackung erfolgreich mit einer Ergebnisentwicklung über Plan integriert werden. Der Rückgang des bereinigten betrieblichen Ergebnisses auf 229,2 Mio. EUR nach 562,4 Mio. EUR in 2022 resultierte vor allem mengen- und preisbedingt aus der Division MM Board & Paper, während MM Packaging einen deutlichen Anstieg sowohl beim Ergebnis als auch bei der Marge verzeichnete. In Anbetracht der Erwartung auf eine nur langsame Nachfrageerholung hat MM den Fokus auf Mengenabsicherung und -zugewinne mit vernünftigen Margen gerichtet. Der Mitte 2023 aufgenommene Profit & Cash Protection-Plan, welcher neben Kostensenkungen in allen Bereichen einen deutlichen Abbau von Working Capital und die Reduktion der Capex-Cash-outs vorsieht, lieferte im Berichtsjahr bereits einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion der Nettoverschuldung auf 1.261,9 Mio. EUR (31. Dezember 2022: 1.481,5 Mio. EUR). Der Ergebnisentwicklung und langfristigen Dividendenpolitik entsprechend, welche die Ausschüttung von einem Drittel des Ergebnisses vorsieht, wird der 30. Ordentlichen Hauptversammlung am 24. April 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR je Aktie (2022: 4,20 EUR) für das Geschäftsjahr 2023 vorgeschlagen.“ ERGEBNISRECHNUNG Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 4.164,4 Mio. EUR um 11,1 % bzw. 517,7 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (2022: 4.682,1 Mio. EUR). Einem vor allem mengen- und preisbedingten Rückgang in der Division MM Board & Paper stand ein akquisitionsbedingter Anstieg in der Division MM Packaging gegenüber. Der Rückgang des bereinigten betrieblichen Ergebnisses auf 229,2 Mio. EUR nach 562,4 Mio. EUR in 2022 resultierte vor allem mengen- und preisbedingt aus der Division MM Board & Paper, während MM Packaging einen deutlichen Anstieg verzeichnete. Die Operating Margin des Konzerns belief sich somit auf 5,5 % (2022: 12,0 %) und der Return on Capital Employed auf 6,5 % (2022: 17,9 %). Das bereinigte EBITDA lag bei 450,2 Mio. EUR (2022: 769,0 Mio. EUR), woraus sich eine EBITDA Margin von 10,8 % ermittelt (2022: 16,4 %). Finanzerträge stiegen auf 8,7 Mio. EUR (2022: 4,3 Mio. EUR). Die Zunahme der Finanzaufwendungen von -32,1 Mio. EUR auf -58,3 Mio. EUR resultierte insbesondere aus dem Zinsanstieg für variabel verzinste Kredite sowie weiteren Finanzierungen für die erfolgten Akquisitionen und organische Wachstumsprojekte. Das „Sonstige Finanzergebnis – netto“ veränderte sich vorwiegend fremdwährungsbedingt auf -11,4 Mio. EUR (2022: -15,5 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern lag damit bei 136,7 Mio. EUR nach 467,0 Mio. EUR im Vorjahr. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 47,6 Mio. EUR (2022: 121,7 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 34,8 % (2022: 26,1 %) ergibt. Der Jahresüberschuss betrug 89,1 Mio. EUR (2022: 345,3 Mio. EUR). VERLAUF DES 4. QUARTALS Mit einem leichten Mengenzuwachs in der Division MM Board & Paper, dem allerdings ein Rückgang in der Division MM Packaging gegenüberstand, war das 4. Quartal durch ein heterogenes Bild gekennzeichnet. Wie bereits in den Vorquartalen setzte sich allerdings der Druck auf Preise und Margen weiter fort. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 967,9 Mio. EUR mengen- und preisbedingt unter der Vorjahresperiode (4. Quartal 2022: 1.231,7 Mio. EUR). Das bereinigte betriebliche Ergebnis des Konzerns verringerte sich insbesondere preisbedingt auf 38,8 Mio. EUR (4. Quartal 2022: 109,1 Mio. EUR). Die Operating Margin betrug 4,0 % (4. Quartal 2022: 8,9 %). Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 17,8 Mio. EUR (4. Quartal 2022: 50,2 Mio. EUR), der Periodenüberschuss auf -2,1 Mio. EUR (4. Quartal 2022: 30,0 Mio. EUR). MM Board & Paper verzeichnete vor allem infolge niedrigerer Durchschnittspreise ein bereinigtes betriebliches Ergebnis in Höhe von -24,2 Mio. EUR nach 87,4 Mio. EUR im 4. Quartal des Vorjahres. Die Operating Margin betrug -5,4 % (4. Quartal 2022: 14,1 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis von MM Packaging lag mit 63,0 Mio. EUR vor allem akquisitionsbedingt über dem Vorjahresquartal (4. Quartal 2022: 21,7 Mio. EUR). Die Operating Margin betrug 11,2 % (4. Quartal 2022: 3,3 %). AUSBLICK Im stark umkämpften europäischen Karton- und Papiersektor ist für MM Board & Paper aktuell ein positiver Volumentrend erkennbar, gleichzeitig hält jedoch der Druck auf die Margen an. Obwohl der Lagerabbau in der Supply Chain weitgehend abgeschlossen ist, erwarten wir aufgrund der schwachen Wirtschaftslage in Europa und weiterhin verhaltener Verbraucherausgaben nur eine langsame Marktbelebung. Angesichts der gleichzeitig schwierigen Rahmenbedingungen auf den außereuropäischen Exportmärkten ist von anhaltendem Überangebot und gedämpfter Auslastung in Europa auszugehen. Der Druck, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, nimmt dadurch stetig zu. Dies gilt auch für MM Packaging, obwohl dieser Bereich aufgrund der breiten Aufstellung eine insgesamt höhere Resilienz aufweist. Vor diesem Hintergrund wird unser Profit & Cash Protection-Programm in 2024 konsequent weiterverfolgt und durch gezielte strukturelle Anpassungsmaßnahmen ergänzt. Jüngste Erhöhungen der Herstellungskosten sollen über entsprechende Preisanpassungen weitergegeben werden. Das für 2024 erwartete Investitionsvolumen von rund 300 Mio. EUR, welches Überläufe aus dem Vorjahr enthält, wird sich auf selektive Projekte zur Steigerung der Wettbewerbsstärke konzentrieren. MM ist mit nachhaltigeren und innovativen Verpackungslösungen sowie der in den letzten Jahren signifikant optimierten Anlagenbasis und soliden Finanzierung sehr gut aufgestellt, um auch die anhaltend herausfordernde Marktsituation erfolgreich zu meistern.

