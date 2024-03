EQS-News: Neuer Standard im Zahlungsverkehr ab 2025: ACI Worldwide und comforte AG ebnen jetzt bereits den Weg dazu

Emittent / Herausgeber: comforte AG / Schlagwort(e): Kooperation

Neuer Standard im Zahlungsverkehr ab 2025:

ACI Worldwide und comforte AG ebnen jetzt bereits den Weg dazu

Wiesbaden – 11. März 2024 – ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), ein weltweit führender Anbieter von unternehmenskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware, und die comforte AG, ein führender Anbieter von datenzentrierten Sicherheitslösungen, werden ab sofort in einer Partnerschaft Bank- und Payments-Kunden dabei unterstützen, den neuen Payment Cards Industry Data Security Standards (PCI DSS) v4.0 Standard zu erfüllen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird ACI die datenzentrierten Sicherheitslösungen von comforte einsetzen, deren Kompatibilität mit den Lösungen von ACI eingehend getestet wurde. PCI DSS ist ein globaler Standard, der einen Katalog an technischen und betrieblichen Anforderungen zum Schutz sensibler Zahlungsdaten bietet. Die bisherige Version PCI DSS v3.2.1 wird am 31. März 2024 außer Kraft treten. Ab 31. März 2025 tritt die neue Version v4.0 in Kraft. Finanzinstitutionen müssen also schnell handeln, um bis zu diesem Datum allen neuen Anforderungen im Zahlungsverkehr gerecht zu werden. Die neue Version stärkt die grundlegenden Sicherheitsprinzipien und bietet gleichzeitig mehr Flexibilität und Anleitungen, damit Unternehmen Kontodaten jetzt und in Zukunft noch besser schützen können. Die Einhaltung der neuen PCI DSS v4.0-Standards ist nicht nur eine Frage der Einhaltung von Vorschriften, sondern auch ein Schritt in Richtung Modernisierung des Zahlungsverkehrs, der bessere Zahlungserfahrungen und die Einführung neuer Technologien ermöglicht und gleichzeitig den Schutz vor Cyber-Bedrohungen verbessert. „Marktkräfte und Sicherheitsvorgaben wie Zahlungen in Echtzeit und PCI DSS v4.0 sind wichtige Faktoren für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs und ebnen den Weg für Wachstum und Innovation in der gesamten Branche“, sagt Abe Kuruvilla, Chief Technology Officer von ACI Worldwide. „Die Partnerschaft von ACI mit comforte steht im Einklang mit unserem unermüdlichen Engagement, unseren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit und Betrugsschutz zu bieten, um den steigenden Sicherheitsanforderungen in dieser dynamischen Zahlungslandschaft gerecht zu werden“. Die Anforderungen von PCI DSS v4.0 an die Datensicherheit im Ruhezustand gehen über die Verschlüsselung auf Festplattenebene hinaus und umfassen auch den Schutz innerhalb von Anwendungen. Die Data Security Plattform von comforte erfüllt diese Anforderung, indem sie eine Schutzschicht in Anwendungen einfügt, die die Verschlüsselung von sensiblen Daten durch eine sogenannte Tokenisierung sicherstellt. Durch den Einsatz von standardbasierter Datenverschlüsselung, Tokenisierung und Maskierung bietet die comforte-Lösung eine differenzierte Prüfung und Kontrolle für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, ohne Service-Levels zu beeinflussen oder die Effizienz zu beeinträchtigen. "Wir sind stolz darauf, mit einem weltweit führenden Anbieter von Zahlungslösungen wie ACI zusammenzuarbeiten, der unser Engagement für Kundenservice, Innovation und Sicherheit teilt. Kunden auf der ganzen Welt werden von der Verbesserung der Datensicherheit und des Datenschutzes profitieren, während die Benutzerfreundlichkeit für Datenanalysen und Geschäftsprozesse erhalten bleibt", sagt Michael J. Deissner, CEO der comforte AG. Und er ergänzt: "Die gemeinsame Kompetenz und die bewährten Lösungen von ACI und comforte werden nahtlose Transaktionen über verschiedene Plattformen hinweg erleichtern und es den Kunden ermöglichen, den Compliance-Prozess zu straffen und ihre Sicherheitsziele zu erreichen." Über ACI Worldwide ACI Worldwide ist ein weltweit führender Anbieter von geschäftskritischer Echtzeit-Zahlungssoftware. Unsere bewährten, sicheren und skalierbaren Softwarelösungen ermöglichen es führenden Unternehmen, Fintechs und Finanzdienstleistern, digitale Zahlungen zu verarbeiten und zu verwalten, Omni-Commerce-Zahlungen vorzunehmen, Rechnungszahlungen zu präsentieren und zu verarbeiten sowie Betrug und Risiken zu kontrollieren. Wir kombinieren unsere globale Präsenz mit einer lokalen Präsenz, um die digitale Transformation von Zahlungen und Handel in Echtzeit voranzutreiben. Über die comforte AG Die comforte AG ist ein führender Anbieter von datenzentrierter Sicherheitstechnologie. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit, darunter VISA, Mastercard und rund 30 der weltgrößten Banken, auf die Tokenisierung und die format-erhaltenden Verschlüsselungsfunktionen, um die ihnen anvertrauten sensiblen Daten zu schützen. Die comforte Data Security Platform lässt sich nahtlos in die meisten modernen Cloud-nativen Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Unabhängig davon, wo sich die Daten befinden, hilft sie, die Daten zu identifizieren zu klassifizieren und zu schützen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Datensicherheit und dem Schutz unternehmenskritischer Systeme hilft die comforte AG allen Unternehmen, die ihr Wachstum durch den Schutz ihres wertvollsten Gutes sichern wollen: ihre Daten. Für weitere Informationen besuchen Sie comforte.com /de/ und folgen Sie der comforte AG auf LinkedIn und Twitter. Ansprechpartner für Medien ACI Worldwide Nick Karoglou | Head of Communications and Corporate Affairs | nick.karoglou@aciworldwide.com Lyn Kwek | Communications and Corporate Affairs Director, APAC/South Asia | lyn.kwek@aciworldwide.com comforte AG Thomas Stoesser | EVP Marketing | t.stoesser@comforte.com

