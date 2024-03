DAX-FLASH: Dax schielt an weiterem Berichtssaison-Tag auf 18 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Rekordrally vom Vortag dürfte der Dax am Mittwoch zunächst langsamere Fortschritte machen. Tags zuvor hatte sich der deutsche Leitindex bis auf 27 Punkte der 18 000er Marke genähert, doch für einen Sprung darüber fehlt ihm nun zunächst noch der Schwung. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start wird der Dax weiter nah an dieser Marke erwartet. Der Broker IG taxierte ihn 0,1 Prozent höher auf 17 983 Punkte.

Anleger bleiben am Aktienmarkt in Erwartung baldiger Zinssenkungen bester Stimmung. In den USA wurde eine etwas höher als gedachte Inflation am Vortag beiseitegeschoben, sagten am Morgen die Experten der Commerzbank. Dort hatten die Indizes denn auch wieder Kurs auf ihre Rekordhochs genommen. Investoren gehen überwiegend davon aus, dass im Juni die ersehnte geldpolitische Wende kommt.

Zur Wochenmitte könnten die nächsten Impulse auf dem Weg nach oben von der Berichtssaison kommen, die nochmals einen Höhepunkt setzt mit mehreren Zahlen hochkarätiger deutscher Unternehmen. Aus dem Dax gibt es die Berichte von Eon , Adidas , Zalando und Volkswagen zu verarbeiten. Teilweise sind allerdings schon Eckdaten und Ausblicke bekannt./tih/zb