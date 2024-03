EQS-News: Zalando entwickelt Strategie weiter, um mit europaweitem Ökosystem für Kund*innen und Partner größeren Teil des Mode- und Lifestyle-Marktes zu bedienen

EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Zalando entwickelt Strategie weiter, um mit europaweitem Ökosystem für Kund*innen und Partner größeren Teil des Mode- und Lifestyle-Marktes zu bedienen



Zalando entwickelt Strategie weiter, um mit europaweitem Ökosystem für Kund*innen und Partner größeren Teil des Mode- und Lifestyle-Marktes zu bedienen Das Ökosystem rund um die Wachstumsfelder Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) ermöglicht es Zalando, die Beziehungen mit Kund*innen und Partnern weiter auszubauen Im B2C-Bereich setzt Zalando auf Qualität als Differenzierungsmerkmal, weitet sein Lifestyle-Angebot aus und macht das Einkaufserlebnis inspirierender und unterhaltsamer Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um das E-Commerce-Geschäft von Markenpartnern und -händlern zu stärken – auf und außerhalb der Zalando Plattform Die aktualisierte Strategie wird das Wachstum bis 2028 vorantreiben. Zalando prognostiziert eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5-10 %, sowohl beim Bruttowarenvolumen (GMV) als auch beim Umsatz. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen eine bereinigte EBIT-Marge von 6-8 % in 2028

Berlin, 13. März 2024 // Zalando entwickelt seine Strategie weiter, um auf seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt aufzubauen. Der Schritt vom Plattform-Modell zum E-Commerce-Ökosystem ist eine strategische Weiterentwicklung, die es Zalando ermöglicht einen noch größeren Teil des Online-Marktes für Mode und Lifestyle zu bedienen sowie die Beziehungen zu Kund*innen und Partnern weiter auszubauen. Im B2C-Bereich setzt Zalando auf Qualität als Differenzierungsmerkmal, um seinen Kund*innen das bestmögliche Einkaufserlebnis für Mode und Lifestyle zu bieten. Darüber hinaus baut das Unternehmen das Angebot in den Bereichen „Kinder & Familie” sowie „Sport” mit personalisierten Beratungs- und Unterhaltungselementen für die Kund*innen aus. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler, um deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mittelfristig sieht Zalando das Potenzial, den B2B-Bereich zu einem Multi-Milliarden-Euro-Geschäft zu entwickeln. Basierend auf der aktualisierten Strategie hat sich Zalando neue Wachstums- und Gewinnziele bis zum Jahr 2028 gesetzt. Sowohl für das Bruttowarenvolumen (GMV) als auch für den Umsatz strebt Zalando in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5-10 % an. Die Erwartung für den Anteil des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern am Umsatz liegt bei 6-8 % im Jahr 2028. Mit dem Ökosystem-Ansatz rund um die Wachstumsfelder B2C und B2B will Zalando langfristig etwa 15 % des europäischen Modemarktes bedienen, der insgesamt ein Volumen von 450 Milliarden Euro umfasst. „Unser klares Ziel ist es, zu einem starken Wachstum zurückzukehren und unsere Margen weiter auszubauen. Unsere mittelfristige Prognose ist Ausdruck dieser Ambition", sagte Robert Gentz, Co-CEO von Zalando. „Im Endkund*innengeschäft differenzieren wir uns mit qualitativ hochwertigen Produkten und Einkaufserlebnissen. Dazu gehören auch neue Angebote, die zum jeweiligen Lebensstil unserer 50 Millionen Kund*innen in ganz Europa passen sowie personalisierte, inspirierende und unterhaltsame Inhalte, die weit über die reine Transaktion hinausgehen. Im B2B-Bereich treiben wir die Geschäfte von Partnern und Händlern auf und außerhalb von Zalando voran, indem wir ihnen unsere Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur zur Verfügung stellen.” B2C: Erste Anlaufstelle für qualitativ hochwertiges Mode- und Lifestyle Shopping und Inspiration Der erste Fokus von Zalandos B2C-Wachstumsstrategie liegt auf Qualitätsangeboten als Differenzierungsmerkmal entlang der gesamten customer journey, um weitere Kund*innen zu gewinnen und Bestandskund*innen an Zalando zu binden. Das umfasst das Sortiment, das digitale Einkaufserlebnis, nachhaltige und inklusive Angebote, aber auch personalisierte Services. Zalando bietet seinen Kund*innen bereits heute ein hochwertiges Sortiment mit globalen Marken wie adidas, lululemon, Hoka, On, Lancôme und Missoni, und arbeitet daran, die außerordentliche Qualität des Angebotes weiter zu erhöhen. Darüber hinaus legt das Unternehmen Wert auf ein nahtloses und individuelles digitales Erlebnis, das durch verschiedene Tools, wie beispielsweise Zalandos Größenempfehlung, unterstützt wird. Hierbei kommen modernste Technologien wie Computer-Vision und Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Etwa 60% aller auf Zalando angebotenen Artikel sind bereits mit einer Größenempfehlung versehen. Darüber hinaus verankert Zalando Vielfalt und Inklusion noch stärker im Sortiment und bietet ein Produktangebot, das unterschiedliche Lebensrealitäten und Identitätsmerkmale berücksichtigt. So plant das Unternehmen beispielsweise weitere Kollektionen im Bereich adaptive Mode für Kund*innen mit Beeinträchtigungen. Investitionen in reibungslose Logistikabläufe verbessern das Einkaufserlebnis für Kund*innen fortwährend und kombinieren erstklassigen Komfort mit zuverlässigen, lokalisierten Lieferoptionen. Der zweite Fokus von Zalandos B2C-Strategie liegt auf dem Ausbau des Lifestyle- und Modeangebots, um die Lebensrealitäten der Kund*innen und ihre persönlichen Bedürfnisse noch besser zu bedienen. Zalando baut dafür das Angebot in bestehenden Bereichen aus - mit einer Kombination aus einem umfangreicheren Sortiment, Beratungsfunktionen, personalisierten Inspirationselementen und höchstem Komfort. Hierzu gehört zum Beispiel der Bereich „Sport”, der immer mehr an Bedeutung im Leben der Zalando Kund*innen gewinnt, sowie „Kinder & Familie”. Denn Zalando möchte verstärkt auf die Anforderungen von Familien eingehen, die sich kontinuierlich verändern, während ihre Kinder aufwachsen und eigene Lifestyle-Interessen entwickeln. Zalando plant außerdem, mehr seiner bereits existierenden Fashion- und Lifestyle-Bereiche in weiteren europäischen Zalando-Märkten einzuführen. Ein durchschnittlicher europäischer Haushalt gibt mehr als die Hälfte seiner Konsumausgaben für Lifestyle-Produkte aus. Daraus ergeben sich für Zalando weitere Wachstumspotenziale: Die direkte Abdeckung einer wachsenden Anzahl von Fashion- und Lifestyle-Bedürfnissen von Kund*innen durch Zalando wird die Nachfrage in den erweiterten Bereichen steigern und dafür sorgen, dass bestehende Kund*innen mehr bei Zalando einkaufen. Der dritte Fokus der B2C-Wachstumsstrategie liegt auf der Integration von personalisierten, inspirierenden und unterhaltsamen Inhalten in das Online-Shopping-Erlebnis mithilfe von Daten und Technologie. Diesen Weg hat Zalando bereits 2022 mit seinem Erwerb von Highsnobiety sowie dem Launch von Storys auf Zalando im vergangenen Jahr eingeschlagen. Mit Funktionen wie dem Daten- und KI-gestützten Zalando Assistant bietet das Unternehmen Kund*innen außerdem die Möglichkeit, personalisierte Beratungsgespräche zu führen, die es ihnen erleichtern, durch die Zalando Produktauswahl zu navigieren und schneller zu finden, was sie suchen. Mit inspirierenden Inhalten sowie zusätzlichen interaktiven Funktionen stärkt Zalando die Kund*innenbindung und erhöht die Verweildauer in der App, was wiederum zu höheren Werbeeinnahmen von Marken und Partnern führt. „Mit unserer B2C-Strategie rund um Qualität, Lifestyle und Inspiration heben wir uns klar vom Wettbewerb ab und werden weiterhin Marktanteile gewinnen“, sagt David Schneider, Gründer und Co-CEO von Zalando. „Für unsere Kund*innen werden wir die Nutzer*innenfreundlichkeit, den Komfort und das digitale Erlebnis von Zalando weiter vorantreiben. Die neue Generation von Kund*innen ist mit dem Internet aufgewachsen und digitalaffin; und sie wollen beim Online-Shopping auch inspiriert und unterhalten werden. Durch die Nutzung unserer eigenen Daten und neuer Technologien können wir spannende Inhalte in das digitale Einkaufserlebnis integrieren und den personalisierten Austausch mit unseren Kund*innen ermöglichen. Es gibt enormes Potenzial, die Interaktion mit Kund*innen auf eine völlig neue Ebene zu heben.” B2B: Zalando ermöglicht europaweite E-Commerce-Transaktionen für Markenpartner und -händler - auf und außerhalb der Zalando Plattform Neben dem B2C-Geschäft wird Zalando ab 2024 auch erstmals Ergebnisse für das B2B-Segment ausweisen. Die kürzlich eingeführte Marke ZEOS wird die europäische Mode- und Lifestyle-Branche prägen und E-Commerce-Transaktionen auf und außerhalb von Zalando ermöglichen, die von Kund*innen beispielsweise auf About You, ASOS oder Otto getätigt werden. In den vergangenen 15 Jahren hat Zalando leistungsfähige Logistiklösungen und Technologien aufgebaut, die auf die Bedürfnisse der Mode- und Lifestyle-Branche zugeschnitten sind. ZEOS kann daher auf ein Netzwerk von 12 Logistikzentren, rund 20 Retourenzentren und mehr als 40 lokalen Transportdienstleistern zurückgreifen. Hinzu kommen die von Zalando selbst entwickelten E-Commerce-Anwendungen und die Expertise von Tradebyte, dem führenden Marketplace-Integrator, der seit 2016 zu Zalando gehört. ZEOS bietet damit einzigartige Lösungen für den E-Commerce in ganz Europa. Dieser Markt zeichnet sich durch eine Vielzahl von Sprachen, Währungen, lokal relevanten Zahlungs-, Liefer- und Rücksendeoptionen sowie Vertriebskanälen aus. ZEOS ist bereits heute ein profitabler Geschäftsbereich mit einem Umsatz von 0,9 Milliarden Euro. ZEOS baut auf den einzigartigen Fähigkeiten von Zalando auf und bündelt diese zu einem Betriebssystem für die Mode- und Lifestyle-Branche entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Multi-Channel-E-Commerce – von der Integration in verschiedene Marktplätze bis hin zur Abwicklung von Bestellungen. ZEOS umfasst künftig drei Bereiche. Erstens: Logistik, mit einer gemeinsam genutzten Infrastruktur und einem Netzwerk von Logistik- und- Retourenzentren sowie Transportdienstleistern – das Rückgrat jedes E-Commerce-Geschäfts. Zweitens: Software und digitale Dienstleistungen. Durch die Nutzung von Tradebyte können ZEOS Kunden ihr komplettes E-Commerce Geschäft datenbasiert steuern und optimieren. Und drittens: Weitere Dienstleistungen, die externe Partner in Zalandos Ökosystem integrieren können, um Marken und Händler zu unterstützen, beispielsweise bei der Produktpräsentation oder Finanzierung. Die drei Bereiche sind modular aufgebaut, sodass sie als Paket oder einzeln genutzt werden können. Zalando als Treiber für einen positiven Wandel in der Branche Die aktualisierte Strategie wird Zalando dabei helfen, der Mode- und Lifestylebranche einen positiven Wandel hin zu einer nachhaltigeren und inklusiveren Zukunft zu ermöglichen. Kund*innen erhalten Zugang zu einem nachhaltigeren und transparenteren Sortiment und können dadurch Kaufentscheidungen treffen, die im Einklang mit ihren Werten stehen. Mit seinem Ökosystem-Ansatz wird Zalando weiterhin seine Partner dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsambitionen zu verfolgen und sich erfolgreich an das rasch verändernde regulatorische Umfeld anzupassen. Zalando strebt an, in seinem eigenen operativen Betrieb und bei seinen Eigenmarken bis 2040 und im gesamten Unternehmen bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Zalando steigert Profitabilität im Jahr 2023 Das GMV und der Umsatz für das Gesamtjahr 2023 lagen trotz des herausfordernden Umfeldes für den Online-Modehandel im Rahmen der angepassten Unternehmensprognose. Für das angepasste bereinigte EBIT wurde sogar das obere Ende der prognostizierten Spanne erreicht. Das GMV ging in 2023 um 1,1 % auf 14,6 Milliarden Euro zurück, während der Umsatz um 1,9 % auf 10,1 Milliarden Euro sank. Das bereinigte EBIT für das Gesamtjahr stieg von 185 Millionen Euro auf 350 Millionen Euro. Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von

3,5 %, ein Anstieg um 1,7 Prozentpunkte gegenüber 2022. Eine zunehmende Anzahl an Partnern nutzte die Zalando Logistiklösungen und baute ihr Geschäft auf Zalando weiter aus. Der Anteil des Partnergeschäfts am GMV des Fashion Stores stieg um fast 2,8 Prozentpunkte auf 39,2 %. Der Anteil der von Zalando Fulfillment Solutions versandten Artikel stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozentpunkte auf 62 %. Im vierten Quartal konzentrierte sich Zalando darauf, seine Profitabilität zu steigern und die Bruttomarge zu verbessern, wodurch das bereinigte EBIT im Jahresvergleich entsprechend der Unternehmensprognose um 25 % auf 183 Millionen Euro stieg. „Dank unserer finanziellen Disziplin konnten wir unsere Profitabilität auch im vierten Quartal erneut verbessern”, sagt Dr. Sandra Dembeck, CFO von Zalando. „Gemeinsam mit unserer gesunden Bilanz ermöglicht uns dies, weiterhin in strategisch wichtige Bereiche im Sinne unserer Ökosystem-Vision zu investieren. Dazu zählt die Qualität unseres Kund*innenerlebnisses, neue Mode- und Lifestyle-Angebote, Technologien zur Steigerung der Kund*innenbindung und die Erweiterung unseres B2B-Angebotes. Wir besitzen die finanzielle Stärke, das Ökosystem für den Mode- und Lifestyle-Onlinehandel erfolgreich aufzubauen.“ Für das Jahr 2024 beabsichtigt Zalando auf den Wachstumspfad zurückzukehren, die Profitabilität weiter zu steigern und in zukünftiges Wachstum zu investieren. Das Unternehmen erwartet für 2024 eine Steigerung des GMV und des Umsatzes zwischen 0 und 5 % im Vergleich zu 2023. Zalando wird weiterhin auf profitables Wachstum mit kontinuierlicher Margensteigerung setzen. Das bereinigte EBIT für 2024 wird zwischen 380 Millionen Euro und 450 Millionen Euro erwartet. Der Geschäftsbericht 2023 sowie die Ergebnispräsentation und das Strategie-Update sind auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Ergebnisse für das erste Quartal 2024 am 7. Mai 2024 veröffentlichen. (Ende) Zalando Konzern Wesentliche Kennzahlen IN MILLIONEN EURO FY/23 FY/22 GMV Konzern 14.631,6 14.788,7 % Wachstum -1,1 % 3,2 % Umsatz Konzern 10.143,1 10.344,8 % Wachstum -1,9 % -0,1 % Fashion Store Umsatz 8.241,9 8.634,2* davon DACH 3.638,2 3.809,9* davon übriges Europa 4.603,7 4.824,3* Offprice Umsatz 1.776,1 1.602,8 Sonstige Umsatz 399,6 373,4 Überleitung Umsatz -274,5 -265,6* Bereinigtes EBIT Konzern 349,9 184,6 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 3,5 % 1,8 % Fashion Store Bereinigtes EBIT 282,3 91,6 davon DACH 282,3 178,7 davon übriges Europa -0,1 -87,1 Offprice Bereinigtes EBIT 43,6 56,6 Sonstige Bereinigtes EBIT 29,4 39,8 Überleitung Bereinigtes EBIT -5,3 -3,3 Nettoumlaufvermögen -441,8 -211,6 Investitionsaufwand (Capex) -263,2 -351,7 Nettogewinn 83,0 16,8 FY/23 FY/22 Wichtige Leistungsindikatoren Aktive Kund*innen (in Mio.) (letzte 12 Monate) 49,6 51,2 Anzahl Bestellungen (in Mio.) 244,8 261,1 Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden (letzte 12 Monate) 4,9 5,1 Durchschn. Warenkorbgröße (Euro) (letzte 12 Monate) 59,8 56,6 Definitionen finden sich im Geschäftsbericht 2023. *Angepasste Vorjahreszahlen, siehe Jahresbericht 2023 (Kapitel Ergebnisse nach Segmenten) für weitere Informationen Über Zalando 2008 in Berlin gegründet, baut Zalando mit seinen beiden Wachstumsfeldern B2C und B2B das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt auf. Im B2C-Bereich bietet das Unternehmen rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und qualitätsorientiertes Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte zahlreicher Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich nutzt Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur, um Marken und Einzelhändler bei ihren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa zu unterstützen - sowohl auf als auch außerhalb der Zalando Plattform. Mit dem Ökosystem strebt Zalando an, einen positiven Wandel in der Mode- und Lifestylebranche zu bewirken. Kontakt Medienanfragen

