Trading-Chance General Motors: Am oberen Ende der Range abgedreht

Als Reaktion auf die Ende Januar vorgelegten Ergebnisse des vierten Quartals war die General Motors-Aktie in der Spitze um 18 Prozent gestiegen. Dabei stieß sie jedoch an einen markanten, charttechnischen „Deckel“ und drehte nach unten ab. Da wäre jetzt durchaus weiteres Abwärtspotenzial denkbar: eine Trading-Chance Short.

Rein auf das Quartal bezogen war das, was General Motors da vorlegte, zwar besser als die Analysten-Prognosen. Trotzdem lag der Gewinn pro Aktie mit 1,24 US-Dollar weit unter den 2,12 US-Dollar des Vorjahres. Und auch, wenn der Ausblick für das Jahr 2024 angehoben wurde, jetzt mit 8,50 bis 9,50 US-Dollar Gewinn pro Aktie deutlich über der durchschnittlichen Erwartung der Analysten von 7,75 US-Dollar liegt: So richtig Aufbruchsstimmung mochte da nicht aufkommen, denn:

Hohe Zinsen und EV-Problematik dürften das Potenzial vorerst deckeln

In den vergangenen drei Jahren bewegte sich der Gewinn kaum. Und was einem nennenswert höheren Gewinn entgegenstehen könnte, wären zum einen die immens hohen Kreditzinsen, immerhin werden die meisten Neuwagen finanziert oder geleast. Zum anderen die Kosten für das bei GM vermutlich eher widerwillig, aber eben doch vorgenommene Engagement im Bereich Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EV), denn der entscheidende Markt sind die USA und dort ist die Abneigung gegen die EV weiterhin äußerst hoch.

Zwar bewegen sich die Analysteneinschätzungen zwischen Kaufen und Halten, das Kursziel liegt im Schnitt bei 50 US-Dollar. Aber der Chart zeigt: Die Anleger sind hier doch eher misstrauisch. Und das bietet die Chance, dass die Aktie erneut tut, was sie seit 2022 schon mehrmals tat: An einer markanten Widerstandszone nach unten abdrehen.

Mittelfristig wäre das untere Ende der Handelsspanne ein Kursziel

Sie sehen in diesem Chart auf Wochenbasis, worum es da geht. Die Aktie bewegt sich seit Frühjahr 2022 in einer relativ breiten Handelsspanne zwischen 30,33 und 32,51 US-Dollar auf der Unterseite, durch die der Kurs nur einmal für relativ kurze Zeit „entwischt“ war, und dem Bereich 41,04 zu 43,63 US-Dollar auf der Oberseite. Wobei diese Oberseite zusätzlich durch die im Chart dick hervorgehobene 1.000-Tage-Linie (im Chart die 200 Wochen-Linie) verstärkt wird.

Quelle: marketmaker pp4

Am oberen Ende dieser Range war jetzt erst einmal Schluss. Und das, da die Rallye vom mehrjährigen Tief unterhalb der Handelsspanne startete, bei klar überkauften, markttechnischen Indikatoren. Der Vorteil des bärischen Lagers: Die „good news“ sind jetzt auf dem Tisch, abgearbeitet und im Kurs drin … jetzt könnten die vorherigen Zweifel also zurückkehren und hätten den chart- und markttechnischen Spielraum, um sich auszuwirken.

Günstige Ausgangslage für einen Range-Trade Short

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 52,770 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,9. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 45,20 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0945 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 0,68 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf General Motors lautet HG0X9V.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 41,04 US-Dollar, 41,45 US-Dollar, 43,63 US-Dollar

Unterstützungen: 32,51 US-Dollar, 30,33 US-Dollar, 26,30 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf General Motors

Basiswert General Motors WKN HG0X9V ISIN DE000HG0X9V6 Basispreis 52,770 US-Dollar K.O.-Schwelle 52,770 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 0,68 Euro

