Ralph Lauren wieder im Trend?

Nach den Quartalszahlen im Februar gab es einen ordentlichen Freudensprung in der Aktie des Modekonzerns. Wie ist die Chartsituation der Aktie zu bewerten geht da noch mehr oder übernehmen die Bären das Zepter?

Der Im Herbst 2022 vorgestellte Wachstumsplan des Unternehmens "Next Great Chapter" hinterließ in den vergangenen Quartalen erste positive Spuren in den Quartalsergebnissen von Ralph Lauren. Im vergangenen Februar konnte der Konzern mit einem Gewinn je Aktie von 4,17 Dollar die Analystenschätzungen von 3,55 Dollar recht deutlich überbieten, auch beim Quartalsumsatz lag man mit 1,9 Milliarden über den Erwartungen von 1,87 Milliarden Dollar. Der Plan "Next Great Chapter" beinhaltete die Umstellung von Chaps auf ein lizenziertes Geschäft, die Neuausrichtung des Portfolios, Investitionen in Digitalisierung sowie eine verbesserte globale Organisationsstruktur und Technologie. Welche Impulse bedeutete dies für den Aktienkurs des Unternehmens und wie ist die aktuelle Chartsituation zu bewerten?