Hella erwartet 2024 leichtes Umsatzplus - Autobranche schwächelt

Frankfurt (Reuters) - Der Autozulieferer Hella sieht im laufenden Geschäftsjahr wegen einer schleppenden Marktentwicklung nur leichte Wachstumschancen.

Der bereinigte Umsatz werde 2024 zwischen 8,1 und 8,6 Milliarden Euro liegen, teilte das im Nebenwerteindex MDax gelistete Unternehmen am Freitag mit. Dabei markiert das untere Ende der Spanne das Rekordergebnis aus dem Vorjahr, das der Konzern bereits Mitte Februar in seinem vorläufigen Geschäftsbericht veröffentlicht hatte. Die Operating Income-Marge dürfte sich dem Konzern zufolge auf rund sechs bis sieben Prozent nahezu verdoppeln. Insgesamt werde die weltweite Fahrzeugproduktion stagnieren, in Europa werde sie rückläufig sein, sagte Konzernchef Bernard Schäferbarthold. Die Aktionäre können sich dennoch über eine Regeldividende von 0,71 Euro je Wertpapier freuen, nachdem im Vorjahr 0,27 pro Aktie ausgeschüttet wurden.

