McDonalds kämpft weltweit mit Störung - Probleme auch in Deutschland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen IT-Problemen haben Kunden bei McDonalds auch in deutschen Filialen am Freitag mit Problemen rechnen müssen. "In unseren Restaurants ist es vereinzelt zu technischen Störungen gekommen. Das Problem ist zwischenzeitlich behoben", teilte eine Sprecherin der Fast-Food-Kette der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München mit.

McDonalds arbeite mit Hochdruck daran, wieder den gewohnten Service zur Verfügung zu stellen, sagte die Sprecherin. "Allerdings kann es noch zu Beeinträchtigungen im Service oder zu veränderten Öffnungszeiten kommen." Die Sprecherin betonte, dass es sich nicht um ein "Cybersecurity-Ereignis" gehandelt habe.

Laut BBC sind neben den Restaurants in Deutschland auch Filialen in Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland betroffen. Demnach begannen die Störungen in den frühen Morgenstunden. Die Ursache der Störung blieb zunächst unklar./tre/DP/mis