Tagesausblick für 19.03.: DAX stagniert. Hella und Immobilientitel ziehen an.

Die deutschen Aktienindizes bewegten sich heute in einer engen Range um den jeweiligen Schlussstand von Freitag. Gute Wirtschaftszahlen aus China sorgten zunächst für einen freundlichen Auftakt und in USA starteten vor allem Tech-Titel mit Aufschlägen. Dennoch mochte in Frankfurt keine große Kauflaune aufkommen. Morgen steht die Bank of Japan und ein mögliches Ende der Negativ-Zinsen in Japan im Fokus.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen mehrheitlich an. In den USA und Deutschland erreichten die Renditen für 2- und 10jährige Staatspapiere jeweils ihr Jahreshoch. Die Notierungen für Gold und Silber pendelten derweil in einer engen Range um den Schlussstand von Freitag. Am Ölmarkt werden die Bullen mutiger. So stieg der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 86 USD.

Unternehmen im Fokus

Ab heute notieren Bilfinger und MorphoSys im MDAX® und ersetzten damit die Aktien von Rational und Vitesco Technologies. Die Aktie von Deutsche Post gab nach einem negativen Analystenkommentar deutlich nach. Hannover Rück. will nach einem guten Ergebnis für 2023 die Dividende erhöhen. Die Aktie reagierte jedoch kaum. Hella sprang zeitweise auf über EUR 92. Zwar bröckelten die Gewinne im Tagesverlauf. Dennoch blieb auch zum Handelsschluss noch ein stattlicher Kursgewinn. Redcare Pharmacy nimmt wieder Kurs auf das Allzeithoch. Siemens Energy brach aus dem seit acht Wochen anhaltenden Seitwärtstrend nach oben aus. Immobilienaktien wie LEG Immobilien und Vonovia waren gefragt.

Morgen werden unter anderem Commerzbank, Deutz und Fraport finale Geschäftszahlen für 2023 veröffentlichen

Wichtige Termine: