ADS-TEC Energy ernennt Renato Gross zum Senior Vice President der ADS-TEC Energy Inc., der amerikanischen Tochter des Unternehmens

Renato Gross bewegt sich seit Jahrzehnten auf internationalem Parkett und hat viel Erfahrung im Bereich Produktion und Vertrieb

Seine Aufgabe umfasst die Leitung des Firmenstandortes in Auburn, Alabama, wodurch der US-amerikanische Markt optimal mit batteriegepufferten, ultraschnellen EV-Ladeprodukten von ADS-TEC Energy bedient werden kann

NÜRTINGEN, Deutschland / AUBURN, Alabama, 19. März 2024 – ADS-TEC Energy plc (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, gab heute die Ernennung von Renato Gross zum Leitenden Vizepräsidenten von ADSE Inc., der Tochtergesellschaft des Unternehmens mit Hauptsitz in Deutschland, bekannt. In dieser Position wird Gross das Wachstum und die Geschäftsentwicklung von ADS-TEC Energy in Nordamerika managen. Er baut federführend den Unternehmensstandort in Auburn, Alabama, aus, denn die Elektromobilität wird ihren Erfolg fortsetzen und die Anzahl an Elektroautos sehr stark wachsen. ADS-TEC Energy erwartet damit auch einen massiven Bedarf an dezentralen Schnellladestationen, für die das Stromnetz nicht die geforderte Leistung bereitstellt. Die in Deutschland entwickelten und produzierten Systeme von ADS-TEC Energy sollen mit dem erwarteten Bedarfsanstieg perspektivisch auch aus den USA heraus für den nordamerikanischen Markt produziert und weiterentwickelt werden.

ADS-TEC Energy hat bereits erfolgreich Systeme für namhafte Kunden in den nordamerikanischen Markt geliefert. Im nächsten Schritt sollen unter der Führung von Renato Gross insbesondere der Service für neue und bestehende Installationen sowie der weitere Verkauf ausgebaut werden. Renato Gross bringt alle Kompetenzen und Erfahrungen mit, um die Strategie von ADS-TEC Energy im nordamerikanischen Markt umzusetzen und zu managen.



Beeindruckende Erfolgsbilanz

Seit mehr als 20 Jahren ist Gross in leitenden Positionen in globalen und US-amerikanischen Unternehmen tätig, insbesondere in den Bereichen Fertigung, Management und Vertrieb. Zu Beginn seiner Karriere war Gross in der Produktion und im technischen Vertrieb der Automobilindustrie tätig. „Renato Gross hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung von Produktionsanlagen bis hin zum Management von Produktlieferungen, wodurch er in der Vergangenheit zweistellige Millionen an Umsätzen erzielen konnte", sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Seine Fähigkeiten und sein Engagement für Spitzenleistungen passen gut zu unserem eigenen Anspruch und unseren Zielen. Wir freuen uns sehr, dass er nun Teil unseres Teams ist.“



Adaption der EV-Schnellladeprodukte für den US-amerikanischen Markt

„Ich freue mich sehr, Teil des ADS-TEC Energy-Teams zu sein, zu seinem kontinuierlichen Wachstum beizutragen und in den USA ein starkes Standbein aufzubauen. Als globales Unternehmen mit einer fokussierten Strategie können wir auf diesem Markt hervorragende Ergebnisse erzielen, die die Erfolge des Unternehmens in Europa widerspiegeln“, so Gross. „Um dies zu erreichen, werden wir die Produkte von ADS-TEC Energy weiter an die spezifischen Bedürfnisse der USA anpassen, um auch dem amerikanischen Markt die besten Systeme und Services anzubieten.“



Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ notierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, eine in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM"), und die ads-tec Energy Inc, eine US-amerikanische Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE"). Basierend auf mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Es wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen:



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.



Kontakt ADS-TEC Energy:



Juliane Kunz

Senior-Pressereferentin

press@ads-tec-energy.com

