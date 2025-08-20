Werbung ausblenden

EQS-AFR: FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: FACC AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

20.08.2025 / 07:11 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die FACC AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/

20.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FACC AG
Fischerstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Österreich
Internet:www.facc.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2186110 20.08.2025 CET/CEST

FACC
