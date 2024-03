ADS-TEC Energy übergibt in Miami erste ultraschnelle Ladelösung für Elektrofahr-zeuge an Luxus-Wohnkomplex Marina Palms

EQS-Media / 19.03.2024 / 17:00 CET/CEST

Mit der batteriegepufferten, ultraschnellen Ladestation von ADS-TEC Energy – ChargeBox – lassen sich auch die Herausforderungen in großen Wohnanlagen im Handumdrehen meistern – beste Voraussetzungen also, um für die steigende Zahl an Nutzern von Elektrofahrzeugen gewappnet zu sein

ChargeBox versorgt E-Fahrzeuge in Minutenschnelle mit Strom, ohne dass hierfür umfangreiche elektrische Upgrades oder bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Mit einem einzigen System lassen sich die E-Fahrzeuge zahlreicher Haushalte aufladen.

Wohnungseigentümergemeinschaften, Hausverwaltungen, Immobilienverwalter und Bauträger suchen stets nach kosteneffizienten und möglichst störungsfreien Lösungen, um das Laden von Elektrofahrzeugen in bestehende und künftige Projekte zu integrieren. Das Projekt Marina Palms zeigt, wie dies möglich ist – sowohl in Miami als auch überall sonst auf der Welt

Damit wird für Mieter und Eigentümer moderner Wohnungen in den USA das Schnellladen ein ebenso selbstverständliches Angebot werden wie das Vorhandensein von Klimaanlagen, Aufzügen oder Valet Parking

MIAMI, 19. März 2024 –

Der Zugang zu schnellen und jederzeit verfügbaren Ladeoptionen ist eine der größten Hürden bei der Einführung von E-Fahrzeugen. Erschwerend in den USA kommt hinzu, dass



Installation in kürzester Zeit

Der Einsatz von ADS-TEC Energy in Marina Palms zeigt, wie einfach es ist, ultraschnelle Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu installieren. Gleichzeitig wird damit die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigt. Mithilfe der integrierten Batterien kann die ChargeBox Strom aus bestehenden Netzen beziehen, speichern und dann mit ultraschneller Geschwindigkeit von bis zu 320 kW pro Fahrzeug abgeben. Gebäudeverwaltungen müssen also nicht in kostspielige Aufrüstungen oder zeitaufwendige bauliche Maßnahmen investieren. Statt der für herkömmliche Schnellladegeräte üblicherweise benötigten Monate kann die Installation innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen werden.

Die Vorteile der Ladelösung ChargeBox von ADS-TEC Energy haben die Eigentümergemeinschaft von Marina Palms Yacht Club and Residences und die Hausverwaltungsgesellschaft First Service Residential auf Anhieb beeindruckt und überzeugt, denn ein einziges ChargeBox-System ersetzt eine Vielzahl von AC-Ladegeräten. Die Zeiten, in denen die Anwohner nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mitunter stundenlang warten mussten, um ihr Fahrzeug aufzuladen, gehören mit ChargeBox der Vergangenheit an. Im Fall von Marina Palms kann ChargeBox mit nur zwei Parkplätzen problemlos 100 E-Fahrzeuge pro Woche laden. Im Vergleich: Mit der herkömmlichen Level-2-Ladestation würden für die gleiche Anzahl von Fahrzeugen ca. 20 Parkplätze mit AC-Ladegeräten ausgestattet werden müssen.

„Die Bewohner von Marina Palms waren mit den zuvor installierten Ladestationen mit AC-Wallboxen alles andere als zufrieden. Das Aufladen dauerte mehrere Stunden und die Bewohner mussten extrem lange und frustrierende Wartezeiten in Kauf nehmen. Uns war klar, dass wir nach einer Alternative suchen mussten. Die größte Herausforderung bestand jedoch darin, eine fortschrittlichere und schnellere Ladetechnologie zu finden, die auf begrenztem Raum ohne bauliche Maßnahmen installiert werden kann, möglichst wenig Unterbrechungen verursacht und keine kostspieligen elektrischen Nachrüstungen erfordert“, erklärt George Barriere, General Manager bei FirstService Residential. „Mit der ChargeBox von ADS-TEC Energy haben wir die ideale Lösung gefunden. Diese Ladestation hat alle Erwartungen übertroffen. Wir sind sehr stolz darauf, die Ersten zu sein, die ChargeBox in Miami einführen.“

ADS-TEC Energy geht hiermit einen weiteren wichtigen Schritt im nordamerikanischen Markt. Die in Europa bereits verbreitete Technologie von ADS-TEC Energy wurde zunächst in Zusammenarbeit mit Porsche entwickelt. Der Sportwagenhersteller setzt die Ladetechnologie von ADS-TEC Energy weltweit bei seinen Händlern ein. Marina Palms dient als Leuchtturm- und Referenzprojekt in den USA. Mit der exponentiell steigenden Population von Elektrofahrzeugen wird auch der Bedarf an dezentralen Schnellladestationen wachsen. Um diesen Bedarf zu decken, bieten sich Standorte wie Wohnkomplexe, Autohäuser, Flächen in Innenstädten und Firmensitze an. Mit ChargeBox von ADS-TEC Energy wird schnelles Laden komfortabel und überall verfügbar sein – ohne umfangreiche und kostenintensive Baumaßnahmen.



„Die Umrüstung eines mehrstöckigen Parkhauses auf Stellplätze mit AC-Ladestationen ist kostspielig – um die 15.000 US-Dollar pro Stellplatz, wie Fachleute uns berichten. Mit ChargeBox umgehen Wohnungseigentümergemeinschaften und Gebäudemanager die an das stundenlange Laden gebundene Level-2-Infrastruktur genauso wie lange Parkplatzblockaden. Stattdessen steht ihnen schon heute die Ladelösung der Zukunft zur Verfügung: eine erstklassige, ultraschnelle Lademöglichkeit, die die Fahrzeuge der Bewohner ihrer Anlagen mit höchster Ladeleistung versorgt und sie in wenigen Minuten wieder fahrbereit macht“, so Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Unsere Installation im Marina Palms Yacht Club and Residences dient als Modell für andere große Mehrfamiliengebäude und Apartmenthäuser in Miami und anderen Städten. Wir freuen uns darauf, hier einen wichtigen Beitrag für die Akzeptanz der Elektromobilität leisten zu können, denn noch immer wird die Ladeinfrastruktur als Haupthinderungsgrund für den Kauf eines EV genannt. Einfaches und schnelles Laden ist der Weg in die elektrische Mobilität der Zukunft – davon sind Immobilienfirmen und Investoren überzeugt. Sie haben den Mehrwert für Kunden und Mieter erkannt und wappnen sich bereits jetzt für die Anforderungen von Morgen.“

ADS-TEC Energy hat heute nicht nur die Installation ihrer Ladelösung ChargeBox in Marina Palms bekannt gegeben, sondern gab auch die Ernennung des erfahrenen Managers Renato Gross zum Senior Vice President für das US-Geschäft des Unternehmens bekannt.



About ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme.

Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Sie wurde zuletzt vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Kreis der Besten“ erhoben. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Mehr Informationen unter:



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.



Kontakt ADS-TEC Energy:

Für ADS-TEC Energy International:

Juliane Kunz

Senior-Pressereferentin

press@ads-tec-energy.com

