Aktien New York Ausblick: Anleger werden vor Fed-Entscheid wohl vorsichtiger

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank dürften die Anleger am Dienstag an den New Yorker Börsen zunächst abwarten. Am Markt hieß es, die Risikobereitschaft der Anleger lasse zumindest vorübergehend nach. Neben den Aktienmärkten zeige sich dies am Dienstag auch bei digitalen Währungen, deren Kurse weiter korrigierten.

Eine Stunde vor dem Handelsstart zeichnen sich in den wichtigsten Indizes moderate Verluste ab, nachdem sie am Montag noch mit Gewinnen in die Woche gestartet waren. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent niedriger auf 38 730 Punkte. Für den technologielastig aufgestellten Auswahlindex Nasdaq 100 zeichnet sich zeitgleich ein Minus von 0,7 Prozent ab. Zu den Rekorden, die es vor einigen Tagen teilweise noch gab, gehen die US-Indizes damit etwas auf Abstand.

Anleger warten gespannt auf den nächsten Zinsentscheid der Fed, der am Mittwoch ansteht. Eine Zinssenkung steht dabei noch nicht zur Debatte. Im Fokus stehen die Projektionen der US-Notenbank mit einer ersten Lockerung, die sich Anleger derzeit noch mit einer knappen Mehrheit für Juni versprechen. Anleger wägten die geldpolitischen Perspektiven derzeit ab mit einem robusten Konjunktur- und Arbeitsmarktumfeld, hieß es. Zum Thema wurde auch, dass die japanische Notenbank nach 17 Jahren ihre Negativzinspolitik beendet.

Laut der UBS gab es zuletzt Signale, die ein ideales "Goldlöckchen-Szenario" für die US-Wirtschaft nicht untermauern. Sie führten dazu, dass das Vertrauen in eine sanfte Landung der US-Wirtschaft bei einigen Anlegern kleiner wird, hieß es von der Schweizer Großbank. Die Experten sehen darin aber eher Einflüsse, die die Aktienmärkte auf voller Fahrt lediglich bremsen. Die Aussichten für die US-Wirtschaft blieben positiv.

Die Kursverluste zeigten sich am Dienstag einmal mehr in den stärker schwankenden Technologiewerten. Im Fokus bleiben vor allem die Aktien von Nvidia , die vorbörslich um 2,6 Prozent fielen. Der Chipkonzern hatte am Vorabend im Rahmen einer Entwicklerkonferenz neue Lösungen vorgestellt, mit denen die führende Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) manifestiert werden soll. Dem Kurs half dies vorerst nicht mehr, denn in ersten Reaktionen hieß es, die Ankündigungen seien ohne Überraschungen geblieben.

Der Nvidia-Chef Jensen Huang stellte eine neue Generation der Computerplattform vor, die seit Monaten von den Anlegern mit einer Rekordrally der Aktien gefeiert wird. Nvidia sieht das System mit dem Namen Blackwell als "Antrieb einer neuen industriellen Revolution" durch KI. Sehr wohl halfen die Ankündigungen aber den Kursen einiger Unternehmen, die die neue Technologie einsetzen werden: Erwähnt wurden hier die Aktien von Cadence Design und Synopsys , die vorbörslich bis zu 1,6 Prozent gewannen.

Ansonsten machte eine Übernahmeofferte Schlagzeilen: Die Papiere von Fusion Pharmaceuticals verdoppelten sich vorbörslich auf 21,20 US-Dollar. Sie übertrafen damit leicht den Preis von 21 Dollar, den der britische Pharmakonzern Astrazeneca für den Onkologie-Spezialisten zahlen will. Dieser stellte pro Aktie außerdem einen Aufschlag von drei US-Dollar in Aussicht, wenn bestimmte Unternehmensziele erreicht werden.

Ein Kursrutsch bei Digitalwährungen belastet ansonsten einmal mehr Aktien von Unternehmen, die damit ihr Geld verdienen. Für die Titel der Handelsplattform Coinbase zum Beispiel ging es vorbörslich um fünf Prozent bergab. Der Bitcoin hat am Dienstag deutlich an Wert verloren. Am Markt wurde dies mit einem starken Abfluss aus einem der neuen Bitcoin-Fonds in den USA erklärt./tih/jha/