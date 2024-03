EQS-News: clearvise AG optimiert Wartungsverträge für französische Windparks mit VESTAS Turbinen

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Vertrag

clearvise AG optimiert Wartungsverträge für französische Windparks mit VESTAS Turbinen



clearvise AG optimiert Wartungsverträge für französische Windparks mit VESTAS Turbinen clearvise und Vestas intensivieren Partnerschaft für Windparks in Frankreich

Vorzeitige Verlängerung der Vollwartungsverträge zu verbesserten Konditionen

Wichtiger Meilenstein für den Kernmarkt Frankreich Frankfurt, 19. März 2024 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent für erneuerbare Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, gibt eine weitere Portfoliooptimierung für Windparks in Frankreich bekannt.



Die vorzeitige Verlängerung der Vollwartungsverträge mit Vestas auf eine Laufzeit von 18 – 25 Betriebsjahren ermöglicht es clearvise, von verbesserten Konditionen bei gleichzeitig erhöhtem Leistungsumfang zu profitieren. Die Vereinbarung beinhaltet die Umstellung auf energetische Verfügbarkeit und erhöht damit die mittel- bis langfristige Planungssicherheit von clearvise. Die Möglichkeit eines Repowering wurde bei der Verlängerung berücksichtigt.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: „Die erweiterten Vollwartungsverträge mit Vestas, einem führenden Hersteller von Windkraftanlagen, markieren einen bedeutenden Meilenstein in unserer Partnerschaft. Diese Vereinbarung steigert unsere Wettbewerbsfähigkeit und bringt uns unserem langfristigen Ziel näher, die erneuerbaren Energien in Frankreich voranzutreiben.“



Frankreich ist ein Kernmarkt der clearvise AG. clearvise betreibt bereits sechs französische Windparks mit einer installierten Leistung von rund 60 MW und hat zuletzt eine clearPARTNERS Kooperation abgeschlossen, wodurch auch eine technologische Diversifikation Richtung Solar in Frankreich stattgefunden hat.

Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Andreas Riedel Jan Hutterer Tel.: +49 (0)160 – 6938984 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: andreas.riedel@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

