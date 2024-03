PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Generalversammlung

PolyPeptide publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024



19.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung PolyPeptide publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 Baar, 19. März 2024 – PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), ein spezialisierter globaler CDMO für peptid- und oligonukleotid-basierte pharmazeutische Wirkstoffe, hat heute die Einladung zur dritten ordentlichen Generalversammlung publiziert, die am 10. April 2024 in der Chollerhalle in Zug stattfinden wird. An PolyPeptide Group AG’s (die "Gesellschaft") dritten ordentlichen Generalversammlung, die am 10. April 2024 in der Chollerhalle in Zug stattfinden wird ("GV 2024") werden sich sechs derzeitige Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl stellen. Dorothee A. Deuring hat entschieden, sich nicht zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats zu stellen. Der Verwaltungsrat dankt Frau Deuring für ihren Beitrag. Peter Wilden wird zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats, und Philippe Weber und Peter Wilden als Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses vorgeschlagen. Der Verwaltungsrat schlägt der GV 2024 ausserdem die Aufhebung von Art. 25 Abs. 3 der Statuten der Gesellschaft betreffend die Gesamtentschädigung der Verwaltungsratsmitglieder für erbrachte Beratungsleistungen zugunsten der Gesellschaft vor. Die beantragte Aufhebung soll etwaige Bedenken hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung der Objektivität und Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats eliminieren. Weitere Traktanden sind unter anderem die Wiederwahl der Revisionsstelle und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters sowie die Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Den Aktionärinnen und Aktionären wird zudem die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung, jeweils für das Geschäftsjahr 2023, beantragt sowie, in jeweils separaten Konsultativabstimmungen, die Genehmigung des Vergütungsberichts 2023 und des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023. Die Einladung zur GV 2024 mit den detaillierten Traktanden und Erläuterungen steht auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung. Kontakt PolyPeptide Group AG

Michael Stäheli

Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

T: +41 43 502 05 80

Über PolyPeptide PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften ("PolyPeptide") ist ein

fokussierter Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO), der auf die Entwicklung und Herstellung synthetischer Peptide und Oligonukleotide spezialisiert ist, welche als aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) oder als Zwischenprodukte in therapeutischen Produkten genutzt werden. PolyPeptide produziert zudem eine Reihe von generischen Peptiden und Peptiden, die für Kosmetik benutzt werden. Die Gruppe beliefert hauptsächlich Pharma- und Biotech-Unternehmen. Durch die Unterstützung seiner Kunden trägt PolyPeptide zur Gesundheit von Millionen von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bietet Produkte und Dienstleistungen vom präklinischen bis zum kommerziellen Stadium an. Die Pipeline mit aktiven Kundenprojekten spiegelt die Möglichkeiten wider, die sich durch die Entwicklung neuartiger Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung sowohl weit verbreiteter als auch seltener Krankheiten ergeben. PolyPeptide, deren Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, betreibt heute ein globales Netzwerk von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com. @PolyPeptide – folgen Sie uns auf LinkedIn Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben.



