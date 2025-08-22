Werbung ausblenden

EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.08.2025 / 16:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Carin-Martina
Nachname(n):Tröltzsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

K+S Aktiengesellschaft

b) LEI

529900YURAYD4IJX2J91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000KSAG888

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
11,66 EUR2.355,32 EUR
11,66 EUR8.162,00 EUR
11,66 EUR1.142,68 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
11,66 EUR11.660,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Deutsche Börse Frankfurt
MIC:XFRA

Sprache:Deutsch
Unternehmen:K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel
Deutschland
Internet:www.k-plus-s.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100308 22.08.2025 CET/CEST

K+S
