Sell-the-News Event | FED im Fokus

Zwei Ereignisse stehen an der Wall Street im Mittelpunkt. Die gestrige Rede von NVIDIA CEO Jensen Huang und die erste Zinsanhebung der Bank of Japan in siebzehn Jahren! Die Reaktion auf beide Ereignisse fallen deshalb verhalten aus, weil die Wall Street schon seit Wochen über nichts anderes spricht. Die Zinsanhebung wurde erwartet, und genauso wurde der Blackwell B200 Chip von NVIDIA erwartet. Obwohl die Aktie Gewinnmitnahmen sieht, fallen die Resonanzen an der Wall Street durchweg positiv aus. Die Aktie konnte allein in diesem Jahr 70% zulegen, mit weiter steigenden Kurszielen. Goldman Sachs sieht den Wert bei $1000, und die Bank of America bei $1100.



