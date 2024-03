Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Nachhaltigkeit

Suurstoffi als erstes Areal in der Schweiz mit DGNB-Zertifikat in Platin ausgezeichnet



21.03.2024



Medienmitteilung

Zug, 21. März 2024 Das Suurstoffi-Areal von Zug Estates wurde von der Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (SGNI) als erstes Areal in der Schweiz mit dem DGNB-Zertifikat in Platin für nachhaltige Quartiere in Planung und Realisierung ausgezeichnet. Die DGNB-Zertifizierung bestätigt, dass Zug Estates mit dem Suurstoffi-Areal in Rotkreuz ein Musterbeispiel nachhaltiger Arealentwicklung umgesetzt hat. Es erfüllt umfassende Qualitätsanforderungen des DGNB-Zertifizierungssystems, das Kriterien wie Energieeffizienz, CO 2 -Emissionen, Ökobilanz, graue Energie, Nutzungsflexibilität und Rezyklierbarkeit der eingesetzten Materialien umfasst. Das Suurstoffi-Areal nimmt aber nicht nur in Bezug auf das nahezu CO 2 -freie Energiekonzept eine Vorreiterrolle ein, sondern beweist seine Qualitäten auch in ökonomischer, soziokultureller, funktionaler und technischer Hinsicht. DGNB ist ein international anerkanntes Gütesiegel, das neben BREEAM (Grossbritannien) und LEED (USA) zu den drei wichtigsten Bewertungssystemen der Welt zählt. Mit der Zertifizierung verfügt nun knapp die Hälfte des Portfolios von Zug Estates über ein Nachhaltigkeitszertifikat. Auch die weiteren Liegenschaften von Zug Estates weisen dank sehr tiefen Emissionswerten, bester Lagequalität, einer guten sozialen Durchmischung und einer qualitätsvollen Aussenraumgestaltung ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil aus. So liegen gemäss dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Zug Estates Gruppe die Treibhausgasemissionen für den Betrieb des gesamten Immobilienportfolios mit 1.1 kg pro m2 Energiebezugsfläche (Scope 1 und 2) auf einem sehr tiefen Niveau und deutlich unter dem Branchendurchschnitt. SGNI

Die Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft – SGNI wurde 2010 gegründet und ist als Swiss Sustainable Building Council die Schweizer Vertretung im World Green Building Council Netzwerk, welches aus 70 Länder-Councils und insgesamt über 28'000 Mitgliedsunternehmen besteht, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten. Derzeit befinden sich bei der SGNI Projekte für mehrere Milliarden Schweizer Franken mit insgesamt über 5 Mio. m2 in Zertifizierung oder sind bereits zertifiziert. Weltweit sind es über 10’000 Grossprojekte welche von Wohn- und Bürokomplexen über Logistik- und Produktionsgebäuden bis Shoppingcenter und Spitälern reichen, resp. Stadtquartiere, Areale, Gebäude wie auch standardisierte Nutzerausbauten umfassen. (https://www.sgni.ch) Downloads: Medienmitteilung (PDF) Pressebilder Suurstoffi-Areal: Suurstoffi-Areal 01

Wichtige Daten: 09.04.2024 | Ordentliche Generalversammlung

22.08.2024 | Publikation Halbjahresbericht 2024

Weitere Auskünfte: Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, ir@zugestates.ch

Über Zug Estates

Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich im Wesentlichen aus den zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen.

