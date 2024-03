EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividendenerhöhung und Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2023 vor

EQS-Ad-hoc: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende

Leifheit Aktiengesellschaft: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Dividendenerhöhung und Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2023 vor Nassau, 22. März 2024 – Vorstand und Aufsichtsrat der Leifheit Aktiengesellschaft (ISIN DE0006464506) haben heute beschlossen, der am 29. Mai 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 eine auf 0,95 Euro erhöhte Dividende je dividendenberechtigte Stückaktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,70 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie). Der Vorschlag steht im Einklang mit der Dividendenpolitik der Leifheit AG, die grundsätzlich vorsieht, etwa 75 Prozent des Periodenergebnisses bzw. des Free Cashflows des Geschäftsjahres als Dividende auszuschütten. Darüber hinaus schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,10 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie vor. Durch die Sonderdividende sollen die Aktionärinnen und Aktionäre an der guten Liquiditätsausstattung des Leifheit-Konzerns teilhaben. Mit der vorgeschlagenen Gesamtdividende von 1,05 Euro knüpft das Unternehmen an die aktionärsorientierten Dividendenzahlungen der Vergangenheit an. Die Ausschüttungssumme würde insgesamt 9.996.696,15 Euro betragen. Der vollständige Geschäftsbericht 2023 steht ab 27. März 2024 unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zum Download zur Verfügung. Kontakt:

Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

