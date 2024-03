Hensoldt erwartet ESG-Übernahme in den nächsten Tagen - Neue Jahresziele geplant

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt will die Übernahme des Elektronikspezialisten ESG in den kommenden Tagen abschließen. Der Kauf dürfte um das Ende des ersten Quartals herum vollzogen werden, teilte Hensoldt in seinem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht in Taufkirchen bei München mit. ESG solle dann ab dem zweiten Quartal in die Hensoldt-Zahlen eingehen. Einem Sprecher zufolge will das Unternehmen anschließend seine Geschäftsprognose für das laufende Jahr anpassen. Das Bundeskartellamt hatte die Übernahme Anfang Februar genehmigt.

Bisher rechnet Hensoldt-Chef Thomas Müller für 2024 mit einem Umsatzanstieg auf etwa zwei Milliarden Euro und einem deutlichen Anstieg des Auftragseingangs. Die im Februar genannten Ziele gälten weiterhin, sagte der Sprecher. Darin sei das Geschäft von ESG jedoch noch nicht enthalten./stw/jha/