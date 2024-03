Umsatzwarnung bei Nike drückt Adidas und Puma

Frankfurt (Reuters) - Eine Umsatzwarnung bei Nike schickt die deutschen Rivalen des US-Sportartikelherstellers auf Talfahrt.

Die Aktien von Adidas und Puma verloren im Frankfurter Frühhandel am Freitag gut drei und anderthalb Prozent. Damit waren sie die größten Verlierer im Dax und MDax. Nikes Umsatz dürfte in der ersten Hälfte 2025 um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz schrumpfen, hatte das Unternehmen nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitgeteilt. Seine Direktvertriebsstrategie treibe das Wachstum nicht wie erwartet voran und es verliere an Boden in der Kategorie Laufsport. Deswegen will Nike künftig sein Franchisegeschäft reduzieren, um Kosten zu sparen. Dabei hielten sich die Auswirkungen für Adidas und Puma zwar in Grenzen, aber die Nachricht sei "sicherlich nicht wirklich positiv", sagte ein Händler.

