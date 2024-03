EQS-News: Die Zukunft des Bauens gestalten – wienerberger veröffentlicht online Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Die Zukunft des Bauens gestalten – wienerberger veröffentlicht online Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023



25.03.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Zukunft des Bauens gestalten – wienerberger veröffentlicht online Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023 Wien, 25. März 2024 – In einem volatilen und herausfordernden Marktumfeld blickt wienerberger positiv auf das Geschäftsjahr 2023 zurück. Mit einem Umsatz von insgesamt 4,2 Mrd. € und einem operativen EBITDA von 811 Mio. € konnte wienerberger seine Endmärkte übertreffen und die Erwartungen erfüllen. Diese soliden Ergebnisse sind in erster Linie auf die starke Performance im Infrastruktursegment (Rohrgeschäft für Wasser- und Energiemanagement) und im Renovierungsgeschäft sowie auf ein proaktives Kostenmanagement zurückzuführen und beweisen erneut die Resilienz des nachhaltigen und diversifizierten Geschäftsmodells des Unternehmens.

Gestärktes Portfolio durch wertschaffende Übernahmen

wienerberger ist auch im Geschäftsjahr 2023 seiner wertschöpfenden Wachstumsstrategie treu geblieben und hat sich weiterhin auf organisches Wachstum durch Innovation, die Erhöhung des Anteils an Lösungen sowie auf Wachstum durch selektive, wertschöpfende Übernahmen konzentriert. Zu den im Jahr 2023 abgeschlossenen, strategischen Übernahmen zählen zwei dänische Unternehmen, Komproment ApS und die Strøjer Group, die zur Erweiterung des Angebots innovativer Fassadenlösungen von wienerberger beitragen. Eine weitere Steigerung der Marktanteile in Skandinavien erfolgte durch die Übernahme von Wideco Sweden, wodurch das Lösungsangebot von wienerberger im Bereich Wasser- und Energiemanagement erweitert wurde. Schließlich hat wienerberger mit Ende Februar 2024 die größte Akquisition in der Geschichte des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen. Die Übernahme von Terreal, einem erfolgreichen europäischen Anbieter für die Sanierung und Renovierung von Dächern in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie Creaton in Deutschland, stärkt die Position von wienerberger als führender Steildachexperte in Europa. Durch die Übernahme wird ein zusätzlicher Umsatz von rund 725 Mio. € erwartet und die Präsenz von wienerberger im rasch wachsenden Renovierungs- und Sanierungsmarkt stark ausgebaut.



Erweitertes Nachhaltigkeitsprogramm 2026 und beste ESG-Ratings

Nachdem wienerberger die Ziele seines Nachhaltigkeitsprogramms 2023 erreicht hat, wurden diese bis 2026 ausgeweitet und im Umweltbereich noch ehrgeiziger gestaltet, vor allem im Hinblick auf eine weitere Senkung der Emissionen und die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Das Nachhaltigkeitsprogramm 2026 beinhaltet unter anderem neue Ziele für die Bereiche Wasser- und Abfallmanagement. Außerdem wird wienerberger bis 2026 75 % seines gesamten Umsatzes mit Bauprodukten zur Errichtung von Netto-Null-Gebäuden erwirtschaften, darunter integrierte Dachlösungen, Außenwände und Fassaden, Lösungen für Heizen und Kühlen, sowie Systeme zur Nutzung von Sonnenenergie. Gleichermaßen engagiert sich wienerberger für die Förderung von Diversität und Inklusion im Rahmen der neuen sozialen Ziele des Unternehmens. Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: “Der Erfolg unseres Nachhaltigkeitsprogramms 2023 motiviert uns zu noch größeren Anstrengungen. Mit der Neufassung des Programms erweitern wir die bestehenden Ziele und ergänzen sie durch neue. Nachhaltigkeit war stets ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie von wienerberger, denn wir bieten nachhaltige Lösungen für Wohnbau, energieeffiziente Renovierung, sowie Wasser- und Energiemanagement.“ Die von wienerberger laufend unternommenen Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit und die dabei erzielten Ergebnisse wurden von weltweit führenden ESG-Ratingagenturen anerkannt, die dem Unternehmen Bestnoten verliehen haben.



Mit Innovationskraft die Zukunft gestalten

Durch sein Engagement für Nachhaltigkeit, seinen Fokus auf Innovation und Operational Excellence sowie durch Akquisitionen und die Optimierung des Portfolios setzt wienerberger kontinuierlich neue Standards auf seinem Weg zu einem führenden Anbieter innovativer und ökologischer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie im Bereich Infrastruktur für Wasser- und Energiemanagement. Mit seinem Angebot an innovativen, auf modernster Technologie beruhenden Lösungen trägt wienerberger zur Senkung der Emissionen, zu Schonung natürlicher Ressourcen und zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch und Umwelt bei. Lernen Sie im Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2023 unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft kennen und erfahren Sie anhand konkreter Beispiele, wie wienerberger seine ehrgeizigen Ziele verwirklicht. Den gesamten kombinierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht von wienerberger finden Sie hier.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

25.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com