FPT und De Heus gehen Partnerschaft ein, um die Sicherheit im Hightech-Agrargeschäft zu verbessern

Das globale IT-Unternehmen FPT und De Heus sind kürzlich eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Sicherheitsabläufe des Agrarriesen zu fördern.

De Heus Vietnam COO Rick van der Linden (L) and FPT Software Europe CEO Tran Van Dung (R) at the signing ceremony attended by senior leaders of the Netherlands government during the economic mission to Vietnam (Photo: Business Wire)

Die beiden Unternehmen werden ihre Kräfte bündeln, um das Security Operations Center von De Heus zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf dem Bereich Security Information and Event Management (SIEM) liegt. Durch die Nutzung der technologischen Kompetenz und der hochqualifizierten Mitarbeiter von FPT werden die Fähigkeiten von De Heus in Bezug auf Systemüberwachung, Erkennung von Sicherheitsverletzungen und Verteidigungsmaßnahmen gestärkt, um Cyber-Risiken effektiv zu mindern und die Informationssysteme und Sicherheitsdaten des Unternehmens auf globaler Ebene zu schützen.

Die Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein für die digitale Transformationsstrategie von De Heus in einer Zeit, in der die Besorgnis über Cyberangriffe in der Fertigungs- und Landwirtschaftsbranche zunimmt. Beide Parteien gehen davon aus, dass dies eine solide Grundlage für künftige Kooperationen in anderen Bereichen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Big Data und mehr bildet, um das Wachstum von De Heus und der Agrarindustrie weiter voranzutreiben.

Tran Van Dung, Chief Executive Officer von FPT Software Europe, sagte: "Alle Unternehmen wollen ihre digitalen Transformationsinitiativen schnell skalieren, aber angesichts von Cyber-Bedrohungen ist es ebenso wichtig, dies sicher zu tun. Mit unserer umfassenden Expertise und unseren nachgewiesenen Erfolgen bei der Implementierung von SIEM-Projekten für multinationale Unternehmen auf der ganzen Welt sind wir bereit, die Sicherheitsabläufe von De Heus zu optimieren."

Rick van der Linden, Chief Operating Officer von De Heus Viet Nam, teilt mit: "Durch diese Partnerschaft verpflichten sich FPT und De Heus, ihre gemeinsame Expertise und ihre Ressourcen zu nutzen, um robuste Sicherheits-Frameworks zu entwickeln, die dem Test der Zeit standhalten werden. Gemeinsam werden wir innovative Lösungen und bewährte Verfahren erforschen, um die Cybersicherheitsmaßnahmen zu verbessern und uns vor neuen Bedrohungen zu schützen."

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen der niederländische Minister für Infrastruktur und Wasserwirtschaft, Mark Harbers, die Ministerin für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität, Christianne van der Wal, die Vorsitzende des niederländischen Industrie- und Arbeitgeberverbands, Ingrid Thijssen, sowie über 140 niederländische Großunternehmen aus den Schlüsselbereichen Hightech-Fertigung, nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, erneuerbare Energien, Logistik, Klimaanpassung und Wasser teil.

Seit der Gründung des ersten Büros 2008 in Frankreich hat FPT seine Präsenz auf 16 Büros in 9 Ländern ausgeweitet und betreut über 70 führende Unternehmen in ganz Europa. In den letzten zehn Jahren hat das Technologieunternehmen seine lokale Präsenz und seine Lieferkapazitäten durch Partnerschaften und Übernahmen aktiv ausgebaut, insbesondere durch die Übernahme von RWE IT Slovakia, einer Tochtergesellschaft des europäischen Energieriesen RWE im Jahr 2014, und des französischen IT-Beratungsunternehmens AOSIS 2023.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Kernbereichen tätig: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seiner Entwicklung hat FPT kontinuierlich praktische und effektive Produkte für Millionen von Menschen und Zehntausende von Unternehmen und Nicht-Unternehmen weltweit bereitgestellt und damit die Position Vietnams auf der globalen Technologie-Landkarte etabliert. Um mit den neuesten Markttrends und aufkommenden Technologien Schritt zu halten, hat FPT das Made-by-FPT-Ökosystem aus Dienstleistungen, Produkten, Lösungen und Plattformen entwickelt, das Organisationen und Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht und den Kunden ein unverwechselbares Erlebnis bietet. 2023 verzeichnete FPT einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar und beschäftigte 73.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fpt.com.vn/en .

Über De Heus

De Heus Vietnam, ein Mitglied der Royal De Heus Group, ist stolz darauf, seit 2008 Vietnams führender Tierfutterlieferant zu sein. De Heus bietet den Landwirten umfassende Ernährungslösungen, um die Produktivität der Tiere und die Produktqualität zu verbessern. Mit einem Team erfahrener Experten und einem modernen Fabriksystem ist De Heus bestrebt, qualitativ hochwertiges Tierfutter für alle Arten von Tieren zu liefern, von Nutztieren über Geflügel und Aquakultur bis hin zu Haustieren. Die renommierten Marken von De Heus, wie De Heus, Windmill, Koudijs, Con Cò und Anco, sind den vietnamesischen Landwirten inzwischen vertraut. De Heus steht den vietnamesischen Landwirten stets zur Seite, um eine nachhaltige und florierende Landwirtschaft zu entwickeln.

