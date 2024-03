Neuer Lilium-Finanzchef kommt von Polestar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der neue Finanzchef des Flugtaxi-Entwicklers Lilium kommt vom Elektroauto-Hersteller Polestar.

Der Schwede Johan Malmqvist löse im April Oliver Vogelsang in dem Amt ab, teilte Lilium am Montag mit. Malmqvist war zuletzt beim Elektroautobauer Polestar für die Finanzen zuständig und spielte eine entscheidende Rolle beim Börsengang. Lilium-Chef Klaus Roewe sagte, Malmqvist bringe alles mit, um Lilium in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Das Unternehmen arbeitet an einem elektrischen Senkrechtstarter-Fluggerät.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)