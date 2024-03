Bill Gates: Auf diese 4 Aktien setzt der Milliardär

Die Bill & Melinda Gates Foundation gilt als die größte private Stiftung des Globus. Während die Stiftung die Verteilung der Gelder verantwortet, ist der Stiftungsfond dafür verantwortlich das Stiftungsvermögen zu verwalten.

Der Stiftungsfond wird hierbei von der Investmentgesellschaft Cascade Investment L.L.C. verwaltet, die 1995 von Bill Gates gegründet wurde. Auch wenn Bill Gates nicht die Rolle des Chief Investments Officers einnimmt, ist er immerhin Vorsitzender der Investmentgesellschaft und dürfte entsprechenden Einfluss auf die Investmententscheidungen haben.

Zum Ende des Jahres 2023 lag der Wert des Aktienportfolios des Stiftungsfond bei mehr als 42 Mrd. US-Dollar. Doch während im Portfolio eine Vielzahl von Aktien vorhanden sind, machten zum Stichtag 31.12.2023 lediglich vier Aktien fast 82 % des gesamten Wertes aus.

4. Waste Management (14,92 %)

Berücksichtigt man den langfristigen Zweck der Stiftung ist es nicht verwunderlich, dass mit Waste Management (WKN: 893579) ein Unternehmen aus der Abfallwirtschaft fast 15 % des Portfolios ausmacht. Die Branche gilt seit jeher als sehr stabil. Waste Management gilt dabei als führendes Sammel-, Recycling- und Entsorgungsunternehmen in Nordamerika. Trotz der beständigen Natur der Branche war WM in den letzten Jahren in der Lage ein starkes Wachstum an den Tag zu legen. So konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren seinen Umsatz pro Jahr durchschnittlich um 10,3 % steigern. Sein EBIT konnte das Unternehmen im Durchschnitt dabei im selben Zeitraum jährlich sogar um 15,5 % steigern. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2023 erzielt WM dabei ein Umsatz von 20,4 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis des Unternehmens lag wiederum bei 3,8 Mrd. US-Dollar.

3. Canadian National Railway (16,29 %)

Canadian National Railway (WKN: 897879) ist eine Eisenbahngesellschaft mit einem Netz von 20.000 Meilen, das sich über beide Küsten Kanadas bis zum Golf von Mexiko in den USA erstreckt. Das Unternehmen gilt als größte Eisenbahngesellschaft Kanadas und transportiert jedes Jahr mehr als 300 Millionen Tonnen Rohstoffe und Güter durch Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2023 generierte CN einen Umsatz von 12,7 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen konnte dabei ein EBIT von 5,4 Mrd. US-Dollar erzielen, wodurch es auf eine beeindruckende EBIT-Marge von 42,0 % kommt. Das Unternehmen gilt darüber hinaus als sehr eigentümerfreundlich. So hat Canadian National Railway seit dem Börsengang 1995 die Dividende jedes Jahr erhöht und diese dabei pro Jahr durchschnittlich um 15 % gesteigert. Momentan (Zeitpunkt 11.03.2024) liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei etwa 2,0 %.

2. Berkshire Hathaway (16,80 %)

Wenn man die jahrelange Freundschaft von Warren Buffett und Bill Gates zugrunde legt, ist es nicht überraschend, dass Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) eine Schlüsselrolle im Portfolio des Stiftungsfond einnimmt. Tatsächlich war Warren Buffett im Zeitraum von 2006 bis 2021 Mitglied des Rats der Bill & Melinda Gates Stiftung. Buffett gilt darüber hinaus als einer der größten Finanzierer der Stiftung. So soll der legendäre Investor im Laufe der Zeit über 50 Mrd. US-Dollar an die Stiftung gespendet haben. Dass Berkshire Hathaway als langfristig ausgelegte Holdinggesellschaft ihrer zahlreichen Unternehmen und Beteiligungen agiert, dürfte ebenfalls gut in den Stiftungsgedanken passen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 hat Berkshire Hathaway einen Umsatz von 364,5 Mrd. US -Dollar erzielt. Das operative Ergebnis des Unternehmens belief sich dabei auf 123,2 Mrd. US-Dollar.

1. Microsoft (33,98 %)

Es dürfte für viele nicht verwunderlich sein, dass die mit Abstand größte Position im Aktienportfolio der Bill & Melinda Gates Stiftung das Unternehmen ist, das Bill Gates 1975 selbst gründete. So hatte der Stiftungsfond am 31.12.2023 mehr als 38,2 Mio. Aktien von Microsoft (WKN: 870747) im Portfolio. Das Unternehmen gilt als eine Erfolgsgeschichte, die weltweit ihres Gleichen sucht. So ist Microsoft mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 3 Bio. US-Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt. Darüber hinaus ist es nur eins von zwei Unternehmen, das von der Rating Agentur S&P mit der höchsten Kreditwürdigkeit in Höhe von AAA ausgezeichnet worden ist. Auch die Zahlen des Unternehmens sprechen für sich. So erzielte der Software-Gigant im abgelaufenen Jahr 2023 einen Umsatz von 227,6 Mrd. US-Dollar. Mit einer phänomenalen operativen Marge von 44,6 % konnte das Unternehmen im Betrachtungszeitraum dabei ein EBIT von 101,5 Mrd. US-Dollar erwirtschaften.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway, Microsoft und Waste Management.

