Vodafone Deutschland baut 2000 Stellen ab

Frankfurt (Reuters) - Im Rahmen eines groß angelegten Sanierungsprogramms bei Vodafone fallen auch in Deutschland zahlreiche Jobs weg.

Rund 2000 Stellen würden hierzulande abgebaut, teilte der britische Mobilfunker am Dienstag mit. Dies sei Teil der vor knapp einem Jahr verkündeten Sparmaßnahmen, denen weltweit etwa 11.000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Ursprünglich galten in Deutschland 1300 Jobs als gefährdet.

Vodafone Deutschland will die Kosten weiteren Angaben zufolge in den kommenden zwei Jahren um 400 Millionen Euro drücken. Ein Großteil dieser Summe werde die Abschaltung oder Aktualisierung veralteter IT-Strukturen beisteuern. In wachstumsstarken Bereichen wie dem Cloud- und Firmenkunden-Geschäft würden die Investitionen erhöht.

Konzernchefin Margherita Della Valle hat Vodafone wegen eines harten Wettbewerbs und trüber Aussichten eine Rosskur verordnet. In den vergangenen Monaten trennte sich das Unternehmen von seinen schwächelnden Töchtern in Italien und Spanien. Das Geschäft auf dem britischen Heimatmarkt soll mit den Aktivitäten von CK Hutchinson zusammengelegt werden. Inzwischen ist Vodafone, unter anderem dank einer Stabilisierung des wichtigen Deutschland-Geschäfts, wieder auf Wachstumskurs.

