Widerstand: 18.450 18.500 Unterstützung: 18.170 18.040 200-Tagelinie (SMA200) 16.455

Dax-Rückblick:

Nach einem kleinen Rücksetzer Richtung 18.350 Punkte zog der Dax gestern Nachmittag bereits wieder deutlich an und ging in der Nähe der 18.400er-Marke auf einem neuen Allzeithoch aus dem Handel. Auch heute Morgen geht es ähnlich weiter wie in den vergangenen Tagen - der Index markiert am Vormittag ein neues Allzeithoch bei 18.430 Punkten, ohne dabei allerdings neue Dynamik auf der Oberseite zu entwickeln.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Vier-Stundenchart zeigt eine komplett überhitzte Marktphase. Der Index ist sogar noch einmal aus dem Aufwärtstrendkanal gen Norden hin ausgebrochen. Diese überkaufte Situation wird allerdings vom Markt derzeit komplett ignoriert.

Auch der heutige Handelstag ändert nichts an der Einschätzung der vergangenen Handelstage - so lange der Index keine kurzfristig relevanten Unterstützungen verletzt, bleibt der Weg des geringsten Widerstands im Dax weiter nordwärts.

Sich gegen den übergeordneten Aufwärtstrend zu stellen ist in solchen Marktphasen wie der aktuellen ein sehr teures Hobby. Erst ein Rutsch unter die untere Trendbegrenzung bei aktuell circa 18.200 Punkten wäre ein erstes Warnsignal für die Käuferseite, bis dahin ist tendenziell sogar der Bereich 18.500/600 Punkte denkbar.

Quelle: Tradingview

