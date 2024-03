Deroma, ein Portfoliounternehmen von Njord Partners, ernennt neuen CEO

Deroma, der weltweit größte Terrakotta-Hersteller, und Njord Partners geben heute die Ernennung von Stefano Mele zum CEO von Deroma mit Wirkung vom 4. März 2024 bekannt.

Stefano Mele ist eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit in Italien, die sich auf das verarbeitende Gewerbe und den Industriesektor konzentriert, wo er erfolgreiche Wachstumsstrategien entwickelt hat. Stefanos vielfältiger Hintergrund umfasst verschiedene Sektoren, von Textilien und Keramik bis hin zu Maschinen und Druck. Als ausgewiesene Führungspersönlichkeit hatte er Schlüsselpositionen als CEO und Geschäftsführer in internationalen Unternehmen und Geschäftsbereichen inne.

Stefano war zuletzt CEO von Ceramica Dolomite, einem italienischen Hersteller von Sanitärprodukten aus Keramik mit 360 Mitarbeitern. In weniger als zwei Jahren hat er das Unternehmen, dem die Schließung drohte, umgestaltet, indem er die kommerzielle Produktion des Unternehmens wieder in Gang brachte, innerhalb eines Jahres sieben neue Produktserien entwickelte und die Zusammenarbeit mit anderen Sanitärherstellern ausbaute, um deren Produktion zu verlagern. Davor war Stefano CEO der Fabbri Group, einem italienischen Designer und Hersteller von Verpackungen für frische Lebensmittel.

Stefanos mehrsprachige Fähigkeiten und seine umfassende internationale Erfahrung in Europa, Nord- und Südamerika, Indien und China werden für die globale Expansion von Deroma von unschätzbarem Wert sein.

Stefano Mele, der neue CEO, kommentierte: "Ich freue mich, als CEO zu Deroma zu kommen. Ich hoffe, dass ich meine bewährten Führungsqualitäten und meine Branchenkenntnisse einsetzen kann, um die nächste Wachstumsphase von Deroma voranzutreiben und mit dem gesamten Deroma-Team zusammenzuarbeiten, um herausragende Produkte herzustellen, die auf dem in fast 70 Jahren entwickelten handwerklichen Erbe basieren. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Njord Partners, um diese unglaubliche Chance zu nutzen."

Arvid Trolle, Partner bei Njord Partners, sagte: "Stefano ist eine Führungspersönlichkeit von Weltrang und wird bei unseren spannenden Plänen, die Größe des Unternehmens zu verdoppeln und weltweit weiter zu expandieren, eine wichtige Rolle spielen. Stefano's Erfahrung in der gesamten Keramikindustrie wird Deroma in die Lage versetzen, die Gartenleidenschaft von Millionen von Menschen durch die fortgesetzte Herstellung von Terrakotta-, Kunststoff- und glasierten Töpfen höchster Qualität zu fördern."

Über Stefano Mele

Stefano begann seine Karriere 1990 als Projektingenieur bei Alcatel. Danach bekleidete er Führungspositionen bei Nuova Fima, Viappiani Printong, SIAT und GEA Group. Zuletzt war er CEO der Fabbri Group (2019-2022), wo er durch die Erschließung neuer Märkte und die Einführung einer neuen Reihe umweltverträglicher Produkte und integrierter Softwarelösungen zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und EBITDA erzielte. Seit 2022 ist Stefano CEO von Ceramica Dolomite, wo er die kommerzielle Produktion wieder aufnahm und in weniger als zwei Jahren sieben neue Produktserien entwickelte.

Über Deroma

Die Deroma Group ist der weltweit größte Terrakotta-Hersteller und hat ihren Hauptsitz in Italien. Deroma produziert in Europa und den Vereinigten Staaten und ist weltweit tätig, mit jüngsten Expansionen in Großbritannien, im asiatisch-pazifischen Raum und in Osteuropa. Als weltweit führendes Unternehmen für hochwertige Gartenprodukte entwirft und vertreibt Deroma auch Töpfe und Vasen aus Kunststoff, glasiert und anderen Materialien. Deroma wurde im Juni 2021 erfolgreich von Njord Partners übernommen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://deroma.com

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen. Njord Partners wurde 2013 gegründet und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen investiert in europäische mittelständische Unternehmen, die sich in komplexen Situationen befinden. Ziel ist es, den Anlegern überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen zu bieten und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Als Kapitalpartner bietet Njord Partners flexible Fremd- und Eigenkapitallösungen an und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen innerhalb seiner Portfoliounternehmen, um den Wert zu steigern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf bestehenden Schuldtiteln und Strukturen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

