Ein fantastisches Quartal naht dem Ende | Nicht nur Tech hat die Rallye getragen.

Freundlich in den Tag, mit Abgabedruck in der letzten Stunde. Das ist das Strickmuster, das wir seit einigen Handelstagen an der Wall Street sehen. Insgesamt halten sich die Kursverluste allerdings in Grenzen, mit dem Dow Jones, S&P 500 Nasdaq weniger als 1% unter den jüngsten Rekorden. Diese Woche ist durch die Osterferien geprägt, mit vielen Marktteilnehmern im Urlaub. Merck profitiert von der Zulassung eines neuen Medikaments, während die Aktien von GameStop nach den Zahlen fast 20% verlieren. Während die Citi das Kursziel für Tesla senkt, wird der Wert von Morgan Stanley verteidigt. Neben der heutigen Auktion von 7-jährigen Staatsanleihen, wird nach dem Closing Notenbanker Waller eine Rede halten. Obwohl die Wall Street am Freitag geschlossen ist, wird an dem Tag der für die FED wichtige PCE-Inflationsindikator gemeldet. Außerdem nimmt FED-Chef Powell am Freitag an einer Podiumsdiskussion in San Francisco teil.



00:00 Intro

00:20 Überblick

01:57 Fazit zum Quartal (u.a. S&P, Eli Lilly)

05:55 Was treibt den Markt an?

07:55 Highlights diese Woche (u.a. PCE, JOLTS)

11:00 Einzelwerte (u.a. GameStop, Carnival)

12:27 Merck & Co. | Robinhood

15:01 Nio | Tesla & Analysten

18:55 Analysten zu Spotify, Marvell Technology, Block

19:40 UPS | General Electric | Disney

21:47 Apple

23:45 Ölpreis | Yen

25:55 Sendungen über Ostern



