EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Udo Müller, Ausübung von Aktienoptionen im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms, bei der die Ströer SE & Co. KGaA von ihrem Wahlrecht des Barausgleichs ...

Ausübung von Aktienoptionen im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms, bei der die Ströer SE & Co. KGaA von ihrem Wahlrecht des Barausgleichs Gebrauch gemacht hat. Einzelheiten des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms lassen sich der am 19.08.2015 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2015 der Ströer SE (heute Ströer SE & Co. KGaA) unter Tagesordnungspunkt 1 entnehmen.