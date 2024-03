EQS-News: Cloud Management im strategischen Fokus: USU wird Mitglied der FinOps Foundation

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Möglingen, 27. März 2024.

Die USU Software AG, führender internationaler Anbieter im Bereich IT- und Knowledge-Management, gibt ihre Mitgliedschaft in der renommierten FinOps Foundation bekannt. Ab sofort ist USU offiziell Teil der globalen Community, die sich der Optimierung von Cloud-Finanzmanagement durch Best Practices, Bildung und Standards widmet.

FinOps ist eine Managementpraxis, die die Bereiche Finanzen (Finance) und Entwicklungsbetrieb (DevOps) verbindet, um die finanzielle Leistung von Cloud-Infrastrukturen zu optimieren. Die zentrale Bedeutung von FinOps ergibt sich aus dem rasanten Wachstum und der zunehmenden Komplexität der Cloud-Dienste, was oft zu ineffizienter Ressourcennutzung und überhöhten Kosten führt.

USU verfügt mit breit etablierten Lösungen für IT Service Management inklusive Financial Management, dem USU Software Asset Management-Portfolio sowie mit USU IT Monitoring über leistungsfähige Produkte und langjährige Expertise, um für Unternehmen die künftigen Herausforderungen rund um FinOps effektiv zu meistern. Bereits in 2023 wurde der neue Service USU Cloud Cost Management eingeführt, der Unternehmen einen präzisen Überblick über ihre Cloud-Ressourcen und -Nutzung bietet, Überkapazitäten zu vermeiden hilft und Echtzeitanalysen zur optimalen Ressourcenzuweisung erlaubt.

„Die strategische Ausrichtung auf das FinOps Framework spiegelt unser Bestreben wider, den de-facto Standard mitzugestalten und als Thought Leader aktiv zur Weiterentwicklung der FinOps-Praxis beizutragen. Unser Ziel ist es, vor allem unsere Kunden mit den neuesten Erkenntnissen, Lösungen und Best Practices zu unterstützen", erklärt Christopher Brune, FinOps Lead bei USU.

Vom 22-23. Mai 2024 wird USU an der Cloud Expo Europe in Frankfurt teilnehmen, ebenso am 19.-22. Juni 2024 an der FinOps X Konferenz in San Diego bzw. an der FinOps X Europe vom 11.-14. November in Barcelona. Diese Veranstaltungen bieten USU die ideale Plattform für den Austausch mit führenden FinOps-Experten und die Diskussion über die Zukunft der Cloud-Kostenoptimierung.

USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

