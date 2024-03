Trading-Chance Lululemon: Überzogener Abverkauf schafft Luft nach oben

Werbung

Der Gewinn pro Aktie des an der US-Börse Nasdaq notierten kanadischen Sportartikelherstellers Lululemon übertraf im abgelaufenen Quartal wieder einmal die Analystenprognosen. Einzig der Ausblick auf das laufende Quartal fiel den Tradern zu mager aus. Die Reaktion darauf war so extrem, dass man von einer Übertreibung nach unten sprechen muss: Eine Trading-Chance Long.

Der Umsatz von Lululemon steigt seit Jahren wie auf Schienen, nicht einmal die Corona-Phase und die Inflation konnten den Anstieg stoppen. Dass der Gewinn 2023 etwas zurückkam, ist zwar richtig. Aber dieser Rückgang war im Vergleich zu anderen Sportartikelherstellern verblüffend gering. Das allerdings führte dazu, dass die Trader sich auf die Aktie stürzten und überzogene Erwartungen eingepreist wurden – und so etwas geht nie auf Dauer gut. Aber wenn die Reaktion auf eine nicht so ganz erfüllte, übertriebene Erwartung derart extrem ausfällt wie hier, ist die Spekulation aus dem Kurs heraus und der Weg zurück nach oben wieder stabiler.

Die Analysten bleiben positiv

Gegenüber dem Schlusskurs direkt vor der Vorlage der Quartalsergebnisse hat die Lululemon-Aktie mit dem gestrigen Schlusskurs knapp 20 Prozent verloren. Und das, obwohl der Gewinn pro Aktie in den vergangenen vier Quartalen jedes Mal die Prognosen übertraf und der Ausblick auf das laufende Quartal ja nicht negativ, sondern nur vorsichtig war. Man erwartet einen Gewinn pro Aktie zwischen 2,35 und 2,40 US-Dollar, die Analysten hatten im Schnitt 2,54 US-Dollar gesehen (im Vorjahreszeitraum wurden 2,28 US-Dollar verdient).

Das ist nicht gravierend, aber offenkundig genug, um die Luft aus der vorher etwas „blasenartig“ wirkenden Aufwärtsbewegung der Aktie zu lassen. Aber auch, wenn einige Analysten ihre Kursziele daraufhin leicht zurücknahmen: Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt momentan bei 485 US-Dollar und damit fast 100 US-Dollar über dem gestrigen Schlusskurs.

Überverkauft auf dem Weg zu einer massiven Supportzone

Auch aus chart- und markttechnischer Sicht ist ein Long-Trade jetzt eine Überlegung wert. Wir sehen, dass Lululemon im November aus einem im Frühsommer etablierten Aufwärtstrend nach oben ausgebrochen war. Dessen obere Begrenzung funktionierte als Support zuletzt tadellos – bis die Extrem-Reaktion auf die vorgenannte Quartalsbilanz kam. Der Kurs brach förmlich weg, fiel in den Trendkanal zurück und rangiert derzeit an dessen unterem Ende. Das halten könnte, aber nicht muss, nur:

Quelle: marketmaker pp4

Selbst wenn dieser Trendkanal brechen sollte, würde zwischen 351 und 363 US-Dollar eine sehr massiv wirkende Auffangzone warten, die angesichts des bereits jetzt markttechnisch überverkauften Kurses gute Chancen hätte, zu halten … falls sie denn getestet werden sollte.

Mit einem Long-Zertifikat auf eine kräftige Gegenbewegung setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 277,069 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,4. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 344 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0820 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 6,05 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Lululemon lautet HC42GV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 422 US-Dollar, 441 US-Dollar, 450 US-Dollar, 481 US-Dollar

Unterstützungen: 363 US-Dollar, 360 US-Dollar, 355 US-Dollar, 351 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Lululemon Athletica

Basiswert Lululemon Athletica WKN HC42GV ISIN DE000HC42GV1 Basispreis 277,069 US-Dollar K.O.-Schwelle 277,069 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,4 Stop Loss Zertifikat 6,05 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.