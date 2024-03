EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: Peter Oswald als Vorstandsvorsitzender und CEO wiederbestellt. Der Vorstand wird um Packaging-Manager Roman Billiani erweitert.

EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Personalie

Mayr-Melnhof Karton AG: Peter Oswald als Vorstandsvorsitzender und CEO wiederbestellt. Der Vorstand wird um Packaging-Manager Roman Billiani erweitert. (News mit Zusatzmaterial)



Der Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG hat Peter Oswald (61) nach seiner ersten mit 31. März 2025 auslaufenden Funktionsperiode einstimmig als Vorstandsvorsitzenden und CEO bis 31. Mai 2029 wiederbestellt. Gleichzeitig wird der Vorstand, welchem aktuell neben ihm CFO Franz Hiesinger (58) angehört, künftig auf drei Personen erweitert.

Roman Billiani (50), bisher als Geschäftsführer in der Division MM Packaging für „Food & Specialities Packaging“ verantwortlich und seit rund 20 Jahren in leitenden Positionen im Bereich faserbasierter Verpackungen tätig, wurde zum Mitglied des Vorstandes für die Funktionsperiode 1. Mai 2024 bis 30. April 2027 neu bestellt. Er wird den erweiterten Bereich „Food & Premium Packaging“ verantworten, welcher das gesamte Verpackungsgeschäft mit Ausnahme des Bereiches „Pharma & Health Care Packaging“ umfasst.

Dazu der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Eder: „Wir freuen uns, dass Peter Oswald Kontinuität in einer wichtigen Transformationsphase im Unternehmen und in der Industrie sicherstellt und gemeinsam mit dem MM Team die Innovations-, Technologie- und Kostenführerschaft von MM als „Leader in Consumer Packaging“ weiter ausbauen wird. Mit Roman Billiani wird der Vorstand durch einen erfolgreichen Manager mit langjähriger Erfahrung in der Verpackungsindustrie nachhaltig gestärkt. Es freut uns, einen ausgewiesenen Experten aus den eigenen Reihen als neues Vorstandsmitglied gewonnen zu haben.“



