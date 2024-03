S&P 500 feiert das beste Q1 seit 2019

Das erste Quartal steht vor dem Ende, mit dem S&P 500 und Nasdaq 10% und 9% im Plus. Die Wall Street läuft auf Schienen, mit 21 Rekorden im S&P 500 in diesem Jahr. Das ist die historisch betrachtet meiste Anzahl von Rekorden in jeder der letzten 12-Jahresphasen. RBC Capital hebt heute die Jahresendziele für den S&P 500 auf 5350 an, setzt kurzfristig aber auf eine Atempause. Home Depot übernimmt für $18,3 Mrd. den Lieferanten von Baumaterial SRS Distribution. Das Unternehmen fokussiert sich nicht auf Privatleute, sondern auf Handwerker und die Bauindustrie. Die Aktien der Luxusmöbel-Hersteller MillerKnoll und RH gehen nach den Zahlen getrennte Weg. Während MillerKnoll unter den verfahlten Aussichten leidet, geht es bei RH nach den Zahlen bergauf. Die Wall Street wird an diesem Freitag geschlossen sein. Der Anleihemarkt wird bereits heute um 19 Uhr MEZ das lange Wochenende beginnen. Notenbanker Waller betonte gestern in einer Rede, dass es keine große Eile geben würde die Zinsen zu senken. Am Freitag nimmt FED-Chef Jerome Powell an einer Podiumsdiskussion in San Francisco teil. Die Wall Street wird an dem Tag geschlossen sein.



