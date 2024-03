dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

Hummels und Co. überragen: BVB sieht 'Signal' an Nagelsmann

MÜNCHEN - Der Sieges-Coup von Borussia Dortmund um den überragenden Routinier Mats Hummels im deutschen Fußball-Klassiker in München soll auch Bundestrainer Julian Nagelsmann beeindrucken. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sieht in dem Auftritt seiner Abwehrspieler Hummels und Nico Schlotterbeck eine Bewerbung für einen Platz im deutschen EM-Kader. "Die beiden haben heute auch mal ein Statement setzen wollen", sagte Kehl nach dem 2:0 der Borussia am Samstagabend beim FC Bayern. Das Duo wolle sich "in den nächsten Wochen weiter anbieten. Und das war heute, glaube ich, ein richtig gutes Signal".

Swatch-Chef denkt noch nicht ans Aufhören

ZÜRICH - Swatch-Chef Nick Hayek wird in diesem Jahr 70 Jahre alt, denkt aber noch nicht an Rücktritt. "Solange es Spaß macht, sehe ich keinen Grund, aufzuhören. Ich komme ja aus der kreativen Ecke, dem Filmemachen, und diese Firma bietet so viele Möglichkeiten, kreativ zu sein. Das gibt Befriedigung und Kraft", sagte Hayek "NZZ".

Hummels-Entscheidung wohl erst im Sommer

MÜNCHEN - Rio-Weltmeister Mats Hummels will erst im Sommer über die Fortsetzung seiner Karriere entscheiden. "Es ist gar nichts entschieden in irgendeine Richtung. Ich glaube, das wird tatsächlich erst nach Saisonende entschieden bei mir", sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund nach dem 2:0 am Samstagabend im Topspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern. Zuletzt war über die sportliche Zukunft von Hummels und auch von Marco Reus (34) beim BVB spekuliert worden - beide Verträge laufen im Sommer aus.

Razzia bei japanischem Pharma-Konzern nach Todesfällen

TOKIO - Nach mehreren Todesfällen in Japan im möglichen Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln aus rotem Hefereis haben die Gesundheitsbehörden eine Fabrik der japanischen Firma Kobayashi Pharmaceutical Co. in Osaka durchsucht. Kenji Yamashita, Leiter der Produktionsabteilung des in Osaka ansässigen Unternehmens, entschuldigte sich am Samstag laut örtlichen Medienberichten, wollte sich aber zu Einzelheiten der Razzia in der schon seit Dezember geschlossenen Fabrik nicht äußern.

Dehoga: Gäste müssen wegen höherer Mehrwertsteuer mehr zahlen

BERLIN - Nach der Rückkehr der Mehrwertsteuer zu 19 Prozent in der Gastronomie haben Betriebe laut Branchenverband Dehoga ihre Preise erhöht. "Die deutlich gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Personal ließen ihnen keine andere Wahl", teilte eine Verbandssprecherin mit Blick auf die Änderung seit Jahresbeginn mit. "Nach drei Jahren Corona mit historischen Umsatzverlusten können derartige Kostensteigerungen nicht abgefangen werden."

EVP-Fraktionschef Weber: EU-Klimapolitik darf kein 'China Deal' werden

BERLIN/BRÜSSEL - Nach Einschätzung des Chefs der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, profitiert China zu stark vom bisherigen Kurs der EU-Klimapolitik. Es sei klar, "dass das Verbot des Verbrenner-Motors ein schwerer industriepolitischer Fehler war, von dem China profitiert", sagte Weber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag). Man wolle diesen "nach den Europawahlen heilen", kündigte Weber an.

ROUNDUP: Mehrere Kohlekraftwerks-Blöcke zu Ostern abgeschaltet

BONN - Zu Ostern sind in Deutschland mehrere Kohlekraftwerks-Blöcke vom Netz gegangen. Im Rheinischen Revier sowie in Brandenburg wurden insgesamt sieben Braunkohle-Kraftwerksblöcke abgeschaltet, wie die Energieunternehmen RWE sowie Leag am Ostersonntag bestätigten.

Konsum und Absatz von Wein in Frankreich gehen zurück

PARIS - Frankreichs Winzer stecken trotz einer überdurchschnittlich guten Weinlese im vergangenen Jahr in der Klemme. Denn zu einem rückläufigen Absatz im In- und Ausland kommen sinkende Erzeugerpreise. Gründe dafür sind die Inflation und dass die Franzosen weniger Wein trinken, wie das Agrarministerium in Paris in seiner jüngsten Marktanalyse mitteilte.

Baumärkte wollen vorerst keine Cannabis-Pflanzen verkaufen

BERLIN - Trotz der Teil-Legalisierung von Cannabis wollen die meisten deutschen Baumärkte zunächst keine Cannabis-Pflanzen oder entsprechendes Saatgut in ihr Sortiment aufnehmen. Die Ketten Obi, Toom und Hornbach antworteten auf dpa-Anfrage übereinstimmend, die Teil-Legalisierung werde keine Auswirkungen auf ihr Sortiment haben. Bauhaus will den Verkauf noch prüfen: "Dabei geht es vor allem neben rechtlichen und moralischen Aspekten auch um Themen wie begrenzte Abgabemengen von Saatgut oder aber die Einstufung von Cannabispflanzen als im Handel frei und legal verkäufliche Kulturpflanze", hieß es vom Unternehmen. Ob hierfür praktikable Lösungen gefunden würden, werde Auswirkungen auf die Entscheidung haben - genauso wie das Ausmaß der Kundennachfrage.

Was Floristen vom Ostergeschäft erwarten - sanfte Töne im Trend

GELSENKIRCHEN - Der Blumenfachhandel blickt mit Zuversicht auf das bevorstehende Ostergeschäft. "Die Menschen wollen es sich zu Hause schön machen. Die Blumen gehören dabei genauso auf den Frühstückstisch wie Ostereier und Osterhasen", sagte Nicola Fink vom Fachverband Deutscher Floristen (FDF). Die Floristen seien für die Zeit gut aufgestellt.

