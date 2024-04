GNW-Adhoc: Mercado Bitcoin listet eUSD & eGBP Digital Cash Stablecoins von ARYZE

^SÃO PAULO, Brasilien und KOPENHAGEN, Dänemark, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Mercado Bitcoin (MB), die größte Plattform für digitale Vermögenswerte in Lateinamerika, hat nach der erfolgreichen Einführung von eEUR im vergangenen Jahr sein Angebot an Digital Cash Stablecoins von ARYZE erweitert. Mit der heutigen Notierung von eUSD und eGBP (Ticker EUSD & EGBP) können Marktteilnehmer nun auch in US-Dollar und britischem Pfund Sterling kaufen und Transaktionen durchführen. Digital Cash Stablecoins sind vollständig reserviert, mit kurzfristigen Staatsanleihen besichert und werden von ARYZE BVI, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Aryze ApS Dänemark, ausgegeben. Digital Cash Stablecoins funktionieren auf verschiedenen Blockchain-Netzwerken und bei MB auf der Polygon-Blockchain. ?Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Partnerschaft mit ARYZE nun auf die digitale Darstellung von zwei weiteren der weltweit wichtigsten Währungen ausweiten können. Wir betrachten ARYZE Digital Cash als ein großartiges Beispiel für die Vorteile des innovativen Web3-Finanzsystems, das mit Hilfe einer bahnbrechenden Technologie umfassenden Schutz und Sicherheit für die sichere Aufbewahrung von Werten bietet", so Fabrício Tota, MBs Director of New Business. Jack Nikogosian, CEO von ARYZE, dazu: ?Wir sind begeistert, dass wir die Reichweite unserer Digital Cash Stablecoins mit Mercado Bitcoin erweitern können. Ihre Community kann jetzt nicht nur Transaktionen und Investitionen in führenden globalen Währungen tätigen, sondern dank unserer innovativen Struktur auch mit beispielloser Leichtigkeit zwischen Digital Cash-Währungspaaren wechseln. Unsere Stablecoins dienen als sicherer Store of Value und als Absicherung gegen Inflation und vereinfachen und bereichern die finanzielle Landschaft." Digital Cash arbeitet durchgängig mit einem Modell der Vollreserve, das das Banken- und Kontrahentenrisiko mindert und überbesichert ist. Digital Cash ist einzigartig unter den Stablecoins, da die Währungsumrechnung in die Struktur jeder Münze eingebettet ist, was zu einer bisher nicht gekannten Fungibilität zwischen den wichtigsten Währungspaaren führt und Aryze Digital Cash weltweit relevant macht. Über Mercado Bitcoin (MB): Mercado Bitcoin ist die größte Handelsplattform für Kryptowährungen und alternative Anlagen in Lateinamerika sowie das erste Krypto- Einhorn Brasiliens. Das Unternehmen ist Mitglied der brasilianischen Vereinigung für Kryptowirtschaft (ABCripto) und hält sich an den Verhaltenskodex und die Selbstregulierung zur Verhinderung von Geldwäsche, die von dieser Vereinigung entwickelt wurden. Über ARYZE: ARYZE ist ein multinationales FinTech-Unternehmen, das sich der Lösung globaler finanzieller Herausforderungen widmet und die finanzielle Eingliederung der Bevölkerung ohne Bankverbindung weltweit vorantreibt. ARYZE erreicht dieses Ziel zusammen mit seinen strategischen Partnern, indem es eine Reihe von proprietären Blockchain-basierten Produkten und Dienstleistungen anbietet, darunter Digital Cash Stablecoins und den von ARYZE BVI ausgegebenen RYZE Token. Aryze ist ein bei der dänischen Finanzdienstleistungsbehörde registrierter Virtual Assets Service Provider (VASP). Kontakt: Jack Nikogosian CEO bei ARYZE jn@aryze.io °