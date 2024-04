EQS-News: FUCHS SE und Mercedes-Benz AG geben strategische Partnerschaft im Bereich Automotive After-Sales bekannt

EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Vertrag

FUCHS SE und Mercedes-Benz AG geben strategische Partnerschaft im Bereich Automotive After-Sales bekannt

FUCHS SE und Mercedes-Benz Global Customer Service& Parts freuen sich, eine strategische Geschäftspartnerschaft bekanntzugeben, die Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit im Bereich Automotive After-Sales fördern soll. Die beiden Unternehmen haben am 28.März einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und damit einen bedeutenden Schritt in Richtung Spitzentechnologie, herausragende Qualität und Verantwortlichkeit in der Automobilbranche vollzogen.

Die Partnerschaft zwischen der FUCHS-Gruppe als weltweit größtem unabhängigen Anbieter von Schmierstofflösungen und Mercedes-Benz Global Customer Service & Parts, bekannt für das globale Mercedes-Benz Servicenetzwerk, wird neue Maßstäbe in der Schmierstofftechnik für Fahrzeuge setzen und durch maßgeschneiderte Schmierstofflösungen bei Mercedes-Benz Kunden für mehr Leistung sorgen.

Durch diese strategische Allianz werden beide Unternehmen ihre jeweiligen Kompetenzen bei der Entwicklung innovativer Lösungen einbringen, um Fahrzeugleistung, Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit zu optimieren.

"Bei Mercedes-Benz Global Customer Service & Parts ist es unsere oberste Priorität, ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu erreichen, indem wir uns mit leistungsstarken, innovativen und nachhaltigen Produkten um die Fahrzeuge unserer Kunden kümmern", erklärt Andreas Jörg, Director Service & Parts Business und Warranty & Goodwill Mercedes-Benz Cars der Mercedes-Benz Group AG. "Unsere strategische Partnerschaft mit der FUCHS SE ist eine hervorragende Gelegenheit, unser Engagement für unsere Kunden weiter auszubauen, indem wir gemeinsam an innovativen Technologien arbeiten, die die Zukunft der Mobilität und des Kundenerlebnisses gestalten werden.

Die FUCHS SE teilt diese Auffassung und misst dem Potenzial dieser Partnerschaft eine große Bedeutung bei. „Wir freuen uns sehr, mit Mercedes-Benz Global Customer Service & Parts zusammenzuarbeiten und gemeinsam neue Automobiltechnologien zu entwickeln“, sagt Stefan Fuchs, CEO der FUCHS SE. „FUCHS blickt auf eine lange Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz zurück, insbesondere als Partner für das Originalteileölgeschäft. Gemeinsam werden wir an der Entwicklung von Schmierstofflösungen arbeiten, die nicht nur die Leistung und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen verbessern, sondern auch die Umweltverträglichkeit fördern."

Im Zuge ihrer Partnerschaft werden FUCHS SE und Mercedes-Benz Global Customer Service & Parts auch Möglichkeiten für gemeinsame Marketinginitiativen und Weiterbildungsprogramme prüfen, um das Bewusstsein für nachhaltige Mobilitätslösungen zu fördern.

Mannheim, 4. April 2024

Vertragsunterzeichnung Andreas Jörg, Mercedes-Benz Group und Stefan Knapp, Geschäftsführer FUCHS LUBRICANTS GERMANY



Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.

Über Mercedes-Benz

Die Mercedes-Benz Group AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt.

Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus sieht Mercedes-Benz die Zukunft der Mobilität sicher und nachhaltig zu gestalten, als Motivation und Verpflichtung zugleich. Der Fokus des Unternehmens liegt daher auf innovativen und umweltfreundlichen Technologien sowie auf sicheren und überlegenen Fahrzeugen, die begeistern und überzeugen.

Mit der Mercedes-Benz AG ist der Konzern einer der weltweit größten Hersteller von Luxus-Pkw. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Personenwagen, Transportern und fahrzeugbezogenen Dienstleistungen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen eine führende Position in den Bereichen Elektromobilität und Fahrzeugsoftware an. Innerhalb des Unternehmens entwickelt, bündelt und vertreibt die Initiative Mercedes-Benz Data innovative Datenlösungen rund um die Fahrzeuge von Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Global Customer Service & Parts ist verantwortlich für das weltweite Kundendienst- und Teilegeschäft von Mercedes-Benz Pkw und Vans und arbeitet eng mit den internationalen Märkten, Händlern und Niederlassungen zusammen, mit einem Fokus: absolute Kundenzufriedenheit.

