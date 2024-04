Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA Company Name: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Reason for the research: Jahresbericht Recommendation: Kaufen from: 04.04.2024 Target price: EUR3,40 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,30 auf EUR 3,40. Zusammenfassung: Ein LFL-Mietwachstum von 3,2% führte zu einer guten operativen Performance im Jahr 2023. Das Management rechnet für dieses Jahr mit einem LFL-Wachstum von 1 bis 2%, das durch folgende Faktoren begünstigt wird: (1) eine starke Dynamik auf dem Wohnungsmarkt, (2) weitere CPI-Indexierung im Bürobereich, die die steigenden Leerstände ausgleicht, und (3) eine vollständige Erholung des Hotelportfolios. Wie erwartet, musste der FFO 1 im vierten Quartal einen weiteren Rückgang hinnehmen (-13%), der auf höhere Finanzierungskosten und höhere Perpetual Note Kupons zurückzuführen ist. Die liquiden Mittel belaufen sich auf EUR3 Mrd. und decken die Fälligkeiten der Schulden bis Mitte 2026. In der Zwischenzeit hat AT ein Umtauschangebot mit einer Tender-Option von 15% für bestimmte Perpetual Note Inhaber gestartet. Eine gute Beteiligung würde dazu beitragen, die Eigenkapitalkomponente der Notes wiederherzustellen, und könnte den FFO 1 bei reduzierten Kuponzahlungen steigern. Der Vermieter sieht mit seinem disziplinierten Liquiditätsmanagement gut positioniert zu sein, um den weiterhin schwierigen Immobiliensektor zu meistern. Wir stufen die AT1-Aktie weiterhin mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR3,40 ein (zuvor: EUR3,30). First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.30 to EUR 3.40. Abstract: LFL rental growth of 3.2% led good operational performance in 2023. Management guide for ~1% to 2% LFL this year spurred by: (1) strong residential market dynamics; (2) further office CPI-indexation offsetting rising vacancies; and (3) a full recovery of the hotel portfolio. As anticipated, FFO 1 took another hit in Q4 (-13%) due to higher financing costs and perpetual note attribution. Cash and liquid assets tallied EUR3bn and cover debt maturities until mid-2026. Meanwhile, AT launched an exchange offer with a 15% tender option to certain perpetual note holders. Good participation would help restore the notes' equity component and could boost FFO 1 on reduced coupon payments. The landlord looks well positioned to handle the still challenging property sector with its disciplined liquidity management approach. We remain Buy-rated on AT with a EUR3.4 target price (old: EUR3.3). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/29325.pdf Contact for questions First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------transmitted by EQS Group AG.------------------- The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. °