Redcare bleibt auf Wachstumskurs

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare ist im ersten Quartal vor allem dank einer Übernahme stark gewachsen. Der Umsatz sei um etwas mehr als die Hälfte auf 560 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage erster Eckdaten für den Jahresauftakt in Sevenum mit. Ohne Berücksichtigung der Übernahme von MediService stieg der Umsatz um knapp 19 Prozent. Der Erlös mit rezeptfreien Produkten (Non-Rx) kletterte um ein Fünftel auf 404 Millionen Euro nach oben. Das Unternehmen will am 25. April die detaillierten Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Bei der Nachrichtenagentur Bloomberg war nur eine Schätzung für den Umsatz erfasst. Diese lag leicht über dem von Redcare veröffentlichten Wert. Das Papier legte seit Ende 2023 um 13 Prozent zu, während der MDax unter dem Strich auf der Stelle tritt./zb/mis