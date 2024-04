EQS-News: Triton erwirbt Visser & Smit Hanab, VW Telecom und Homij

Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Triton erwirbt Visser & Smit Hanab, VW Telecom und Homij



05.04.2024 / 21:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt (Deutschland), Rijssen (Niederlande), 5. April 2024 – Von Triton beratene Fonds ("Triton") haben eine Vereinbarung zum Erwerb von 100% der VolkerWessels Verbindingen en Netwerken BV ("V&N Group") unterzeichnet. Die V&N Group ist eine Gesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Koninklijke VolkerWessels B.V. befindet und die Unternehmen Visser & Smit Hanab BV, VW Telecom BV und Homij BV (die VolkerWessels-Unternehmensgruppe Energie, Telekommunikation und Technik) kontrolliert. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Konsultation mit dem Gesamtbetriebsrat von VolkerWessels sowie der üblichen behördlichen Genehmigungen. Weitere Einzelheiten zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss wird für das dritte Quartal 2024 erwartet.

Die V&N Group ist ein führender Multi-Utility-Dienstleister, der sich auf nachhaltige und digitale Lösungen in den Bereichen Energie und Versorgung, Konnektivität und Gebäudeinstallation konzentriert. Das Unternehmen ist in den gesamten Niederlanden vertreten und jede seiner Einheiten ist ein bevorzugter Partner für die wichtigsten öffentlichen und privaten Kunden in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen. Die 3.100 Mitarbeiter der Gruppe bieten integrierte Lösungen an, die Machbarkeitsstudien, Beratung, Entwurf, Installation, Ausführung und Wartung in den Niederlanden und in Deutschland umfassen.

VolkerWessels hat nach einer strategischen Überprüfung beschlossen, den Verkauf seiner Unternehmensgruppe Energie, Telekommunikation und technische Installation voranzutreiben und sich auf seine Aktivitäten im Bau- und der Immobilienentwicklung in den Niederlanden und in Deutschland sowie auf seine Infrastrukturaktivitäten in den Niederlanden, Großbritannien und Nordamerika zu konzentrieren.

Triton kann auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte beim Aufbau und Wachstum von Unternehmen in der Branche der V&N Group in ganz Europa zurückblicken, unter anderem mit Investitionen in die OCU Group und EQOS. Das Unternehmen ist zudem auch ein erfahrener Investor in den Niederlanden, u.a. bei dem technischen Dienstleister Unica.

Triton ist überzeugt vom Wachstumspotenzial der V&N Group und deren langjährigen Kundenbeziehungen, in die Triton weiter investieren will. Die Akquisition baut auf dem etablierten Ruf von Triton auf, ein zuverlässiger und kulturell passender neuer Eigentümer für Konzernausgliederungen und Familienunternehmen zu sein.

Koos van de Linde, Investment Advisory Professional bei Triton, sagte: "Wir sind wirklich beeindruckt von der Erfolgsbilanz der V&N Group und ihrem Managementteam unter der Leitung von VolkerWessels, die entscheidend dazu beigetragen hat, die Energiewende, die Digitalisierung und das Abdecken des Wohnungsbedarfs in den Niederlanden zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, mit dem Management und den Mitarbeitenden der V&N Group in der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten und die starke Beziehung zwischen der V&N Group und VolkerWessels weiter auszubauen."

Stanley Maas, CEO der V&N Group, fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Triton das Wachstum zu beschleunigen, das notwendig ist, um die Chancen zu nutzen, die sich aus der Energie- und Digitalisierungswende ergeben, und ich bin überzeugt, dass die Transaktion für unsere Mitarbeitenden, Kunden und andere Stakeholder von Vorteil sein wird.“

VolkerWessels wurde von ABN AMRO Corporate Finance, ING Corporate Finance und De Brauw beraten. Triton wurde von Emendo Capital und Clifford Chance beraten.



Über VolkerWessels

VolkerWessels ist ein führendes, internationales Unternehmen mit Schwerpunkt auf Bau und Infrastruktur. Das Unternehmen ist in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, in Nordamerika und in Deutschland tätig und verfügt über insgesamt mehr als 130 verschiedene Betriebsgesellschaften.

Für weitere Informationen: www.volkerwessels.com

Presseanfragen: Peter Zeylmaker, tel. +31 653 911 572

E-Mail: pzeylmaker@volkerwessels.com

Über Triton

Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton beschäftigt mehr als 200 Investment Professionals in 11 Büros und investiert über drei sich ergänzende All-Weather-Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.

Für weitere Informationen: www.triton-partners.com

Presseanfragen: media@triton-partners.com

