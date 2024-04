Solides Dividendeninvestment gesucht? Hier sind 2 spezielle REITs, die derzeit über 5 % Ausschüttungsrendite bieten!

Nicht alle Aktieninvestoren interessieren sich für das ständige Auf und Ab der Kurse. Es gibt auch immer mehr Anleger, die sich hauptsächlich auf eine solide Dividende konzentrieren. Dadurch sind sie nämlich in der Lage, ein passives Zusatzeinkommen zu generieren.

Relativ beliebt sind hierbei die sogenannten REITs (Real Estate Investment Trust), da sie als sehr zuverlässige Dividendenzahler gelten. Umso besser, wenn sie auch gleich von Beginn an eine ordentliche Ausschüttungsrendite bieten.

Schauen wir uns deshalb heute einmal zwei von ihnen kurz an, die derzeit mit einer Dividendenrendite von über 5 % glänzen können.

Vici Properties

Der Name Vici Properties (WKN: A2H5U8) wird den meisten Investoren hierzulande wohl kaum ein Begriff sein. Viel eher aber eventuell einige der Objekte, welche der REIT sein Eigen nennt. Denn Vici hat seinen Fokus auf Erlebnisimmobilien gelegt und besitzt eines der größten Portfolios an Glücksspiel-, Gastronomie- und Unterhaltungsliegenschaften.

Unter anderem findet man im Besitz des REITs so bekannte Hotels wie das Caesars Palace, das MGM Grand oder das Venetian Resort wieder, die allesamt am Las Vegas Strip angesiedelt sind. Insgesamt besteht Vicis Immobilienportfolio aus 93 Objekten, die man überwiegend in den USA und vereinzelt auch in Kanada findet.

Im letzten Geschäftsjahr konnte Vici einen Nettogewinn, der bei REITs allerdings FFO (Funds from Operations) genannt wird, von 2,51 Mrd. US-Dollar erzielen. Was einem FFO je Aktie von 2,48 US-Dollar entspricht. Der damit um 94 % über dem Wert von 2022 angesiedelt ist.

Die gute Nachricht ist, dass sich laut Einschätzung von MarketScreener der FFO pro Aktie auch in den nächsten Jahren weiter erhöhen und dann 2026 schließlich bei einem Betrag von 2,80 US-Dollar liegen soll.

Derzeit erhält man von Vici übrigens eine Quartalsausschüttung von 0,415 US-Dollar, womit wir eine Jahresdividende von 1,66 US-Dollar je Aktie ermitteln können. Beim aktuellen Kurs der Vici-Aktie von 29,46 US-Dollar (27.03.2024) ergibt sich somit eine aktuelle Dividendenrendite von 5,64 %.

Mit seinem Hauptaugenmerk auf Casinos und Glücksspiel hat der Vici-REIT meines Erachtens sicherlich noch viel Potenzial. Vor allem auch, weil in den gesamten Vereinigten Staaten der Trend zur Legalisierung des Glücksspiels weiter anhält. Was Vici also stetig neue regionale Möglichkeiten für neue Objekte einräumen sollte.

Wachstumschancen sind also vorhanden und so könnten sich unter Umständen sowohl die Aktie als auch die Dividende von Vici in Zukunft ihren Weg weiter nach oben bahnen.

Agree Realty

Auch Agree Realty (WKN: 890700) könnte für Einkommensinvestoren möglicherweise ein interessanter REIT sein. Das Besondere ist hier nämlich, dass die Ausschüttung monatlich an die Anteilseigner ausgezahlt wird. Was sich dann ja irgendwie schon so etwas wie ein zweites Gehalt anfühlt.

Aktuell fließt so alle vier Wochen eine Dividende von 0,247 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Was auf ein Jahr hochgerechnet 2,96 US-Dollar je Anteilsschein entspricht. Und ein für das aktuelle Jahr prognostizierter Cashflow je Aktie von 4,08 US-Dollar ist für mich ein klares Zeichen, dass die Gewinnbeteiligung auch auf einem soliden Fundament steht.

Ganz generell stützt sich die Dividende dabei auf ein Portfolio ertragsstarker Einzelhandelsimmobilien. Diese werden an finanzstarke nationale und überregionale Omnichannel-Einzelhändler vermietet, die sich relativ resistent gegen Störungen durch den E-Commerce zeigen.

Der Agree-Realty-REIT hat derzeit 2.135 Objekte in seinem Bestand, mit denen er 2023 ein FFO von insgesamt 162,5 Mio. US-Dollar generieren konnte. Und wenn wir uns auch hier einmal den mittelfristigen Ausblick betrachten, so kommen die Experten von MarketScreener zu dem Schluss, dass der FFO bis 2026 schrittweise auf den Betrag von 253 Mio. US-Dollar ansteigen soll.

Der Kurs der Aktie von Agree Realty ist dagegen im Moment eher rückläufig und die Papiere notieren derzeit mit 56,58 US-Dollar (27.03.2024) rund 16 % tiefer als vor einem Jahr. Dafür liegt nun die Dividendenrendite mit 5,23 % auf einem recht ansehnlichen Niveau.

Außer der üppigen Ausschüttung könnte aber der gedrückte Kurs noch aus einem anderen Grund eine Kaufgelegenheit darstellen. Da nämlich die amerikanische Notenbank (FED) darüber nachdenkt, die Zinsen zu senken, könnten High-Yield-Aktien bald wieder mehr nachgefragt werden.

Somit bestehen bei der Agree-Realty-Aktie also gleich zwei Chancen. Zum einen bekommt man eine solide monatliche Dividende geboten, bei der durchaus die Möglichkeit besteht, dass sie aufgrund von weiterem Wachstum die nächsten Jahre sogar ansteigt. Zum anderen könnte sich eine höhere Nachfrage nach soliden Dividendenaktien auch auf den Kurs positiv bemerkbar machen.

