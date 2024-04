Burkhalter Gruppe schliesst Geschäftsjahr 2023 mit sehr gutem Jahresergebnis ab

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Die Burkhalter Gruppe darf erneut auf ein erfolgreich abgeschlossenes Geschäftsjahr zurückblicken. Der zuversichtliche Ausblick des Managements anlässlich der Halbjahreszahlen 2023 hat sich bestätigt, im Geschäftsjahr 2023 konnte der Gewinn pro Aktie gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Anlässlich des sehr guten Jahresergebnisses beantragt der Verwaltungsrat der am 14. Mai 2024 stattfindenden Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 4.45 (Vorjahr CHF 4.25) pro Aktie.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 sind wie folgt: Der Gewinn pro Aktie beträgt CHF 4.95 (Vorjahr CHF 4.73, +4.7%), das Betriebsergebnis (EBIT) CHF 64.8 Mio. (Vorjahr CHF 48.1 Mio.) und das Konzernergebnis CHF 51.9 Mio. (Vorjahr CHF 38.5 Mio.). Der Umsatz liegt bei CHF 1 127.3 Mio. (Vorjahr CHF 800.8 Mio.) und übersteigt erstmals in der Geschichte der Burkhalter Gruppe die Milliardengrenze. Die nominellen Umsatz- aber auch Ergebnissteigerungen im Verhältnis zum Vorjahr sind im Wesentlichen auf die Fusion mit der poenina holding ag per 29. Juni 2022 zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2023 wurde zum ersten Mal ein vollständiges Geschäftsjahr der ehemaligen poenina holding ag konsolidiert. Die Zahlen lassen sich somit nicht oder nur bedingt mit den Vorjahreszahlen vergleichen. Zudem tätigte Burkhalter 2023 sechs Akquisitionen.

Die Steigerung des Gewinns pro Aktie ist zum einen auf die wachsende Nachfrage an energieeffizienten Lösungen und auf verbesserte Prozessabläufe zurückzuführen. Zum anderen konnten die stark gestiegenen Materialeinkaufspreise und generellen Kostenerhöhungen durch Effizienzsteigerungen und Preisanpassungen kompensiert werden. Die Materialverfügbarkeit hat sich mehrheitlich normalisiert. Die anhaltend hohe Bautätigkeit und der bestehende Sanierungsbedarf in Bezug auf Energieeffizienz begünstigen die Nachfrage an entsprechenden Dienstleistungen.

Weiter stark gewachsen

2023 ist die Burkhalter Gruppe um sechs weitere Gebäudetechnikunternehmen gewachsen. Am 10. Januar wurde die LKE Haustechnik AG in Landquart (GR), am 12. Januar die Strässle Installationen AG in Kesswil (TG) und am 26. Januar die Elektro Saas AG in Saas-Fee (VS) gekauft. Seit 28. März gehören die Bötschi Holding AG in Berg (TG) und deren Tochtergesellschaften Bötschi AG Feuer Luft Wasser in Berg (TG), Angele AG Feuer Luft Wasser in Bronschhofen (SG) und Perl-Pool AG in Berg (TG) zur Gruppe. Am 29. Juni wurde die Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik in Olten (SO) und deren Zweigniederlassungen in Brugg (AG) und Solothurn (SO) akquiriert und am 6. November kam die C2B Electrotechnique Sàrl in Martigny (VS) hinzu. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft

Die Unternehmensstrategie der Burkhalter Gruppe trägt mit energieeffizienten Gebäudesanierungen, dem Ersatz von fossil betriebenen Heizungen und der Installation von Fotovoltaikanlagen dazu bei, die Treibhausgasemissionen ihrer Kunden und damit des Schweizer Gebäudeparks zu reduzieren und die Energiestrategie 2050 des Bundes umzusetzen. Mittelfristig plant das Unternehmen, die Energieberatung und das Angebot an Dienstleistungen mit einem Fokus auf Energieeffizienz auszubauen.

Um auch im eigenen Betrieb mit gutem Vorbild voranzugehen, hat die Burkhalter Gruppe 2023 ihren Klimatransitionsplan weiterentwickelt. Ihre Hauptemissionsquellen sind die Fahrzeugflotte und die Unternehmensgebäude. Hinsichtlich der Emissionen in der Wertschöpfungskette hat sie 2023 mit einer quantitativen Analyse begonnen, die im Jahr 2024 fortgeführt wird. Für 2024 strebt das Unternehmen die Weiterentwicklung seines Klimatransitionsplans an, der sich am Netto Null-Ziel 2050 des Bundes orientiert.

Für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte erstmals eine Berichterstattung über nichtfinanzielle Belange (Art. 964a ff. OR). Die Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023 ist unter www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen einsehbar.

Beantragung einer Dividendenauszahlung vorgesehen

Das erfreuliche Jahresergebnis 2023 veranlasst den Verwaltungsrat, der am 14. Mai 2024 stattfindenden Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 4.45 brutto (Vorjahr CHF 4.25) pro Aktie zu beantragen. Die Dividende soll je zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und aus den Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet werden.

Zusammenlegung der Dienstleistungsorganisationen

Die Service- und Dienstleistungsorganisationen Burkhalter Management AG (Elektro) und Burkhalter Services AG (HLKS) werden im Zuge des Umzugs an den gemeinsamen Standort in der Flurstrasse 55 in Zürich-Altstetten im Sommer 2024 zu einem Unternehmen zusammengeführt. Dieses wird in Burkhalter Services AG umbenannt und gemeinsam alle Gruppengesellschaften sowie die Burkhalter Holding AG betreuen.

Ausblick weiterhin zuversichtlich

Durch den bestehenden Sanierungsbedarf in Bezug auf Energieeffizienz sowie die ausserordentlich hohe Nachfrage an entsprechenden Dienstleistungen sieht das Management der Burkhalter Gruppe weiteres Wachstumspotenzial. Es sieht Burkhalter weiterhin gut positioniert, um einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele aus der Energiestrategie 2050 des Bundes leisten zu können und geht somit davon aus, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr erneut moderat steigern zu können.

Dank an die Mitarbeitenden

Der Verwaltungsrat und das Management danken den Mitarbeitenden, die sich tatkräftig und engagiert für die Kundinnen und Kunden sowie den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens einsetzen.

Finanzielle Berichterstattung 2023 und Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023

Der Geschäftsbericht 2023 der Burkhalter Gruppe, bestehend aus den beiden Publikationen Finanzielle Berichterstattung 2023 und Porträt 2023 sowie die Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023 können heruntergeladen werden unter: www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

