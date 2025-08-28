Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera von PGS zum bevorzugten Lieferanten für 1,4 GW-Wasserstoffprojekt in Australien ausgewählt

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Auftragseingänge
28.08.2025 / 09:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

thyssenkrupp nucera wurde von der australischen Progressive Green Solutions (PGS) zum bevorzugten Lieferanten von Elektrolyseuren mit einer Gesamtkapazität von 1,4 Gigawatt zur Herstellung von grünem Wasserstoff für das Projekt Mid-West Green in Westaustralien ausgewählt.

PGS plant den Wasserstoff zur Produktion von grünen Eisenpellets und grünem heißbrikettierten Eisen (Hot Briquetted Iron, HBI) zu nutzen. Dabei wird der Prozess vollständig durch erneuerbare Energie und grünen Wasserstoff angetrieben. So sollen die CO2-Emissionen im Vergleich zur traditionellen Stahlerzeugung erheblich reduziert werden.

thyssenkrupp nucera wird das Projekt, welches sich aktuell noch in einer frühen Planungsphase befindet, gemeinsam mit dem Kunden weiterentwickeln und auf die Unterzeichnung eines EPF-Vertrags (Engineering, Procurement, Fabrication) hinarbeiten. Die Realisierung des Projekts steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID). Relevante Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis von thyssenkrupp nucera werden aus diesem Projekt nicht vor dem Geschäftsjahr 2026/27 erwartet.

Ende der Insiderinformation

28.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

