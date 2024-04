Dieser Fonds denkt umweltorientiertes Investment weiter

Werbung

Bisweilen hört man, dass ein Investment in den Ökologie-Sektor nur Verdruss bringen würde, denn ein Engagement für eine bessere, sauberere Umwelt werde nicht mit entsprechenden Kursgewinnen belohnt. Auf den ersten Blick scheint das sogar zu stimmen, immerhin sind es derzeit vor allem Aktien aus der Hightech-Branche, die rasant steigen. Aber auf den zweiten Blick ist diese Ansicht falsch. Man muss es nur richtig angehen.

Richtig ist: Packt man sich undifferenziert „irgendwas mit Umwelt“ ins Depot, ist das Risiko, dass man dabei daneben langt, nicht zu unterschätzen. Um es richtig zu machen, muss man sich in der Thematik auskennen, die Ertragsstärke und Perspektive der infrage kommenden Unternehmen abschätzen können und flexibel agieren. Was zu dem Schluss führt, dass man gut beraten wäre, sich auf die Expertise von Profis zu stützen, die genau das können. Da ist ein Blick auf den Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund unbedingt zu empfehlen.

Ökologisch sinnvoll und zugleich ertragsstark? Das geht!

Es geht hier um einen Fonds, der bereits 2008 aufgelegt wurde, als noch kaum jemand die Bedeutung der Umweltthemen für die Weltwirtschaft erkannt hatte. Und es geht um einen Fonds, der seit 16 Jahren von den gleichen, verantwortlichen Managern geführt wird, was klar macht: Dort hat man Erfahrung … und denkt entsprechend weiter.

Für viele erschöpft sich der Umwelt-Aspekt in Sachen Börse mit Windkraft- und Solarunternehmen. Doch alternative Energien schneiden die Breite der Thematik gerade einmal an. Was durch einen einzigen Satz klar wird, dem wohl niemand widersprechen könnte:

Die beste Ressource ist die, die man nicht verbraucht.

Dieser Denkansatz führt in ganz andere, neue Bereiche. Erweitert man den Horizont eines ökologisch basierten Investments auf diese Weise, tauchen nicht nur Wege und Lösungen zur Energieeinsparung oder -vermeidung im Fokus auf, sondern eine ganze Palette an Branchen, die ihren Anteil an einer ebenso effizienteren wie ökologischeren Weltwirtschaft haben können. Nur als Beispiel seien da Abfallmanagement, energieeffizientere Gebrauchsgüter oder Bereiche des Internet of Things (IoT) genannt. Die daraus entstehenden Chancen für einen Investor zu nutzen, hat sich der Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund auf die Fahne geschrieben:

Ein weites Feld … aber Profis finden die besten Kandidaten

Denkt man in diesen erweiterten Dimensionen, wird aus dem überschaubar wirkenden Bereich möglicher, ökologisch sinnvoller Investments auf einmal ein weites Feld. Wie will man da diejenigen Unternehmen finden, die einen Beitrag zu einer ökologisch nachhaltigeren Weltwirtschaft leisten und zugleich für einen Anleger als Investment vielversprechend sind? Dieser Prozess ist in der Tat aufwändig und für einen einzelnen privaten Anleger nicht zu stemmen. Ein erfahrenes Investment-Team kann das hingegen sehr wohl. Die folgende Grafik zeigt, wie der Fonds vorgeht, um aus einem großen Pool denkbarer Fonds-Kandidaten die besten herauszufiltern:

Quelle: Nordea Investment Management AB

Wir sehen anhand dieser Darstellung, dass nach diesem Filterprozess nur solche Unternehmen Zugang zum Portfolio des Fonds erhalten, die aus Sicht der Experten nicht nur betriebswirtschaftlich solide sind, sondern auch eine „Erwartungslücke“ aufweisen. Womit gemeint ist, dass es sich dabei um Unternehmen handelt, deren Potenzial vom Gesamtmarkt bislang unterschätzt oder sogar übersehen wird. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, denn:

Diese Börsenregel gilt auch hier: Man muss in den Zug einsteigen, bevor er Fahrt aufnimmt

In Aktien zu investieren, die bereits in sehr vielen Depots liegen und im Mittelpunkt der Schlagzeilen stehen, bedeutet, auf einen bereits lange und riskant schnell fahrenden Zug aufspringen zu wollen. Daher achten die Manager dieses Fonds darauf, entweder Kandidaten auszuwählen, die noch nicht von der Masse der Anleger registriert wurden oder aber auf große, etablierte Unternehmen zu setzen, deren Bedeutung beim Wandel hin zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft auf den ersten Blick noch gar nicht ersichtlich ist. Heraus kommt ein bewusst überschaubares Portfolio aus handverlesenen Positionen, derzeit sind es, wie die folgende Übersicht zeigt, 57.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR ACC

Vergleichsindex MSCI World Net Return Index WKN A0NEG2 ISIN LU0348926287 Typ Aktienfonds Aufgelegt am 13.03.2008 Anzahl der Positionen (Stand 29.02.2024) 57 Fondsvolumen per 29.02.2024 8,68 Milliarden Euro Laufende Kosten 1,79 % p.a. Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A. Fondsmanagement Fundamental Equities Team Behandlung der Dividendenerträge thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Basiswährung Euro

Eine kluge Diversifikation ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg

Dadurch entsteht ein klug diversifiziertes Portfolio, das die ganze Breite nachhaltigen Entwicklungspotenzials erfasst. Die folgende Grafik zeigt, dass man bei Nordea durch diese Strategie zum einen eine umfassende Streuung der Branchen an sich erreicht, zum anderen in beeindruckend viele unterschiedliche Zielrichtungen investiert, von Energieeffizienz über Abfallmanagement hin zu von der Allgemeinheit noch kaum registrierten Bereichen wie dem Smart Farming.

Quelle: Quelle: Nordea Investment Management AB. Basierend auf dem Climate & Environment Modellportfolio. Stand: 31.12.2023

Starker Zustrom der Investoren … und eine starke Performance

Seit das Pariser Klimaabkommen von 2015 das Bewusstsein der Menschen in Bezug auf den dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich zunehmender Umweltrisiken geschärft hat, erlebt der Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund einen massiven Kapitalzufluss. Der war so immens, dass der Mittelzufluss Anfang 2021 sogar eingeschränkt wurde, um sicher zu stellen, dass die hohen Qualitätsansprüche der Portfoliomanager weiterhin aufrecht erhalten und die Interessen der bestehenden Investoren geschützt werden konnten - seit Anfang März dieses Jahres kann hier aber wieder uneingeschränkt investiert werden.

Dass der Fonds stark gewachsen ist, liegt aber nicht alleine am gestiegenen, ökologischen Bewusstsein, sondern auch daran, dass man, im Gegensatz zu der eingangs erwähnten Denkweise vieler, sehr wohl ökologische Ausrichtung und Kursgewinne miteinander vereinen kann, wenn man es richtig angeht. Die folgende Grafik zeigt die Kursentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Benchmark-Index MSCI World über die vergangenen zehn Jahre. Sie sehen: Die Performance muss sich beileibe nicht verstecken.

Quelle: Quelle: Nordea Investment Funds S.A. Betrachteter Zeitraum: 31.03.2014 - 28.03.2024

Richtig ist zwar, dass der 2020 und 2021 entstandene, immense Performance-Vorsprung des Fonds gegenüber dem MSCI World Index 2022 und 2023 geschrumpft ist. Aber das basiert darauf, dass vor allem 2023 eine äußert kleine Zahl an Technologieaktien extrem gestiegen ist, die man mit dem „KI Hype“ in Verbindung bringt. Da diese wenigen Aktien mit steigenden Kursen auch ein immer höheres Gewicht im MSCI World Index erlangen, verzerrt dies das Bild. Aber:

Zum einen sollte man sich als Investor der schon genannten Regel erinnern, dass man in einen Zug steigen sollte wenn er anfährt und nicht, wenn er bereits mit überhöhter Geschwindigkeit dahinrast. Was bedeutet, dass keine Rallye ewig währt, auch nicht die um die künstliche Intelligenz. Zum anderen sollte man in Bezug auf ein umweltbewusstes Investment, das die bisweilen noch vielen verborgen gebliebenen Chancen dieses Themas nutzen will, nicht auf den schnellen Gewinn, sondern auf die mittel- und langfristige Perspektive schauen. Und die ist beeindruckend.

