BB Biotech ist mehr als Dividende: Ich glaube, die Aktie ist weiterhin eher am Tiefpunkt

Die Dividende von BB Biotech (WKN: A0NFN3) ist zugegebenermaßen sehr, sehr nett. Auch ich habe zuletzt einen dreistelligen Eurobetrag erhalten. Das nehme ich in jedem Jahr gerne mit. Auch wenn die Quellensteuer etwas nervig und aufgrund der schweizerischen Aktiengesellschaft doch vergleichsweise hoch ist.

Allerdings ist BB Biotech für mich mehr. Es ist eine spannende Beteiligungsgesellschaft, bei der ich persönlich der Überzeugung bin, dass sie eher am Tiefpunkt, als am Hoch ist. Das meine ich nicht nur bloß hinsichtlich des Aktienkurses, der zuletzt bei ca. 46 Euro gelegen hat und auf dem Rekordhoch über 80 Euro notierte. Sowohl die Dividende, als auch die Bewertung und die Beteiligungen spiegeln das für mich wider.

BB Biotech: Fangen wir bei der Dividende an!

Die Dividende von BB Biotech dürfte jedoch ein erstes Merkmal sein, das tendenziell eher am Tiefpunkt, als am Höhepunkt ist. Wobei die Begründung für diese Erkenntnis ebenfalls so simpel ist, wie der Blick auf den Aktienkurs. In diesem Jahr zahlten die Schweizer 2,00 Schweizer Franken an die Investoren aus. Zum Vergleich: Im Vorjahr sind es 2,85 Schweizer Franken gewesen. Davor sogar 3,85 Schweizer Franken und für das Geschäftsjahr 2020 zahlte BB Biotech 3,40 Schweizer Franken an die Investoren aus.

Das liegt natürlich am Aktienkurs. Gemäß der Dividendenpolitik möchte das Management von BB Biotech stets eine Dividende an die Investoren auszahlen, die einem Wert von 5 % auf Basis des durchschnittlichen Dezemberkurses im Vorjahr entspricht. Hieran erkennen wir jedoch sehr schnell, dass die derzeitige Dividende auf einem Tiefpunkt notiert.

Der Aktienkurs ist dabei lediglich ein Symptom. Die Bewertung der Beteiligungsgesellschaft ist jedenfalls vergleichsweise preiswert. Wenn das Management mittel- bis langfristig in vielversprechende Beteiligungen investiert, so sollte der Wert langfristig steigen. Und damit verbunden auch die Dividende je Aktie.

Die Bewertung ist günstig

Die Bewertung von BB Biotech haben wir nun ein ums andere Mal angesprochen. Dass sie preiswert ist, erkennen wir meiner Meinung nach insbesondere am Net Asset Value je Aktie. Der Wert lag zuletzt am 28. März bei 45,10 Schweizer Franken. Zum Vergleich: Der Aktienkurs notierte bei 45,20 Schweizer Franken. Wir haben also ein Kurs-NAV-Verhältnis von etwa 1,0.

Das bedeutet: Wir kaufen die Aktie von BB Biotech derzeit zu einem Kursniveau, das die Beteiligungen und den inneren Wert je Aktie widerspiegelt. Das Know-How des Investment-Teams rund um die Biotechnologie bekommen wir quasi ohne Aufpreis dazu. Für mich ist das ein vergleichsweise günstiger Deal.

Natürlich ist Berkshire Hathaway ein anderes Kaliber. Die Kennzahl orientiert sich dort auch eher am Kurs-Buchwert-Verhältnis. Bei der Buffett-Holding ist der Markt jedoch regelmäßig bereit, einen Aufpreis von bis zu 50 % auf den inneren Wert zu bezahlen. Vielleicht ist das unangemessen viel bei BB Biotech. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass langfristig ein leichtes Premium realistisch wäre. Zumal das Geschäftsmodell sowieso wertschöpfend sein soll.

BB Biotech: Eine goldene Zukunft?

Auch wenn die Vergangenheit bei BB Biotech volatil und wenig erfolgreich gewesen ist: Das grundlegende Erfolgsrezept ist für mich intakt. Die Schweizer investieren, wie bereits das eine oder andere Mal latent betont, in Biotech-Aktien. Für mich bedeutet das ein Engagement in einem Markt, der Antworten auf Seltene Erkrankungen, Krebs, neurologische Erkrankungen und andere medizinische Probleme finden dürfte.

Keine Frage: Das Investment-Team von BB Biotech muss dort die besten Unternehmen und Aktien identifizieren. Ich glaube jedoch, dass das in einem diversifizierten Portfolio möglich sein sollte. Das für mich wahrscheinliche Szenario lautet daher: Wir befinden uns jetzt auf einem Tiefpunkt. Langfristig sollte die schweizerische Beteiligungsgesellschaft den inneren Wert durch vielversprechende Investitionen sukzessive steigern. Dadurch dürften der Aktienkurs und die Dividende gleichermaßen steigen. Klingt interessant für dich? Dann solltest auch du dir die Aktie möglicherweise heute ein wenig näher ansehen.

Der Artikel BB Biotech ist mehr als Dividende: Ich glaube, die Aktie ist weiterhin eher am Tiefpunkt ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

