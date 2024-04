6 % Dividendenrendite! Ist W. P. Carey jetzt ein Kauf?

Ja, W. P. Carey (WKN: A1J5SB) besitzt derzeit 6 % Dividendenrendite. 0,865 US-Dollar Quartalsdividende und ein Aktienkurs um die Marke von ca. 56 US-Dollar entsprechen einem Wert, der genauer gesagt sogar leicht höher liegt. Aber eine hohe Dividende macht aus einer Aktie selbstverständlich noch keinen Kauf.

Betrachten wir heute daher die fundamentale Bewertung, die Dividende und Wachstumsmöglichkeiten. Fest steht für mich jedenfalls: Das Portfolio ist mit derzeit ca. 1.400 Immobilien vergleichsweise diversifiziert. Das, genauso wie die Triple-Net-Lease-Mietverträge sind eine Qualität, die ich im Kontext der REITs grundsätzlich sehr schätze.

W. P. Carey: Bewertung und Dividende

Die Dividende von W. P. Carey ist zugegebenermaßen ein zweischneidiges Schwert. Zum letzten Herbst verkündete das Management des REITs eine Zäsur: Die erste Kürzung seit dem Börsengang vor mittlerweile mehr als einem Vierteljahrhundert wurde umgesetzt. Nach zuvor 1,071 US-Dollar im Vierteljahr hat es 0,86 US-Dollar und nun 0,865 US-Dollar gegeben. Zumindest ist auch dieser Sachverhalt interessant.

Obwohl wir auf eine gekürzte Dividende zurückblicken können, bietet W. P. Carey derzeit 6 % Dividendenrendite. Zugleich erhöhte das Management direkt die Dividende je Aktie um 0,5 US-Cent im zweiten Quartal nach der Kürzung. Es könnte darauf hindeuten, dass das Management mittelfristig wieder mit einer höheren Ausschüttung plant.

Zugleich ist bei W. P. Carey die Dividende nachhaltig gedeckt. Im vierten Quartal lagen die Funds from Operations je Aktie bei 1,19 US-Dollar. Das entspräche einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 72,7 %. Im Gesamtjahr 2024 rechnet das Management mindestens mit Funds from Operations je Aktie in Höhe von 4,65 US-Dollar. Auf Basis dieses Wertes dürfte das Ausschüttungsverhältnis bei 74,4 % liegen. Für einen REIT ist das nachhaltig und operativ ausreichend gedeckt.

Bei den Funds from Operations läge das Kurs-FFO-Verhältnis von W. P. Carey zur Zeit bei ca. 12. Das deutet auf eine FFO-Rendite von 8 % pro Jahr hin. Wenn du mich fragst: Das sieht zumindest wie eine faire bis günstige Bewertung aus. Wir sollten nicht vergessen: W. P. Carey ist noch immer ein REIT, der auf Qualität setzt.

Wachstumsmöglichkeiten?!

Die große Preisfrage ist: Welche Wachstumsmöglichkeiten besitzt W. P. Carey? Meine Antwort: Einige. Wobei es tendenziell eher ein moderates Wachstum sein sollte. Selbst der Schritt der gekürzten Dividende soll jedoch mittel- und langfristig auf operatives Wachstum abzielen. Durch den Verkauf von Office-Immobilien wollte das Management einem möglichen Leerstand vorbeugen. Sowie gleichzeitig Mittel freisetzen, die in Industrie- und Logistik-Immobilien investiert werden können. In diesem Märkten möchte das Management des REITs wachsen.

Grundsätzlich investiert W. P. Carey stets zwischen 1,0 und 2,0 Mrd. US-Dollar pro Jahr in neue Immobilien. Da das Management stets einen Teil davon mit Verwässerung finanziert, kommt nicht jede Transaktion direkt bei den Funds from Operations je Aktie an. Ich bin jedoch auch hier der Überzeugung: Durch clevere Zukäufe, eine initiale Mietrendite im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich und ein internes Mietwachstum von zuletzt 4,1 % pro Jahr sollte es der REIT schaffen, ein zumindest moderates Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie zu generieren.

Ich glaube, dass ein Wert zwischen 2 % bis 5 % pro Jahr realistisch ist. Je nachdem, wie sich die Zinsen auch zukünftig entwickeln. Damit erscheint mir die fundamentale Bewertung von W. P. Carey jedenfalls fair. Zumal ein Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie mittel- bis langfristig auch zu weiterem Dividendenwachstum und mehr als 6 % Dividendenrendite führen sollte.

W. P. Carey besitzt zudem eine für einen REIT relativ stabile Bilanz. Cash ist mit 633 Mio. US-Dollar REIT-typisch wenig vorhanden. Die Eigenkapitalquote liegt jedoch bei ca. 48,4 % bei Nettoschulden von 8,1 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: In weniger als acht Jahren könnte W. P. Carey mit seinen bestehenden Funds from Operations (ohne Zahlung einer Dividende) die Gesamtverbindlichkeiten tilgen. Wir dürfen außerdem nicht vergessen, dass die bilanziellen Werte in Form von Immobilien vorhanden sind. Eine Bilanz, die daher im Rahmen ist und Wachstumsmöglichkeiten eröffnet.

W. P. Carey: Ein Kauf mit 6 % Dividendenrendite?!

Langfristig glaube ich daher: W. P. Carey ist mit 6 % Dividendenrendite interessant. Aber eher in dem Sinne, dass wir als Investoren langfristig 8 % bis 10 % Gesamtrendite pro Jahr einfahren können. Der REIT ist daher keine Chance, um schnell reich zu werden. Wohl aber eine vergleichsweise günstige Value-Aktie mit moderaten Wachstumsmöglichkeiten und einer Dividende, die nach der Kürzung stabil erscheint. Wem das reicht, der sollte durchaus einen näheren Blick riskieren.

Der Artikel 6 % Dividendenrendite! Ist W. P. Carey jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von W. P. Carey.

Aktienwelt360 2024