EQS-Adhoc: First Sensor AG: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2024

11.04.2024 / 16:25 CET/CEST

Berlin, 11. April 2024 - Auf der Basis vorläufiger Zahlen zum Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (01.10.2023 – 30.09.2024) hat der Vorstand der First Sensor AG ("First Sensor") festgestellt, dass die Jahresplanung, hier insbesondere der geplante Umsatz in Höhe von 135 bis 145 Mio. Euro, verfehlt wird. Ursächlich für die Abweichung sind in erster Linie eine allgemeine Schwäche des Industriemarktes und die Verschiebung des erwarteten Aufholszenarios auf das Geschäftsjahr 2025. Aus diesem Grund revidiert der Vorstand seine Guidance und erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 115 bis 125 Mio. Euro. Die zweite Steuerungskennziffer, das geplante Investitionsvolumen in Höhe von 8 bis 10 Mio. Euro in diesem Geschäftsjahr, bleibt unverändert bestehen.

Der Halbjahresbericht 2024 wird am 15. Mai 2024 veröffentlicht.

