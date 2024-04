Krypto-Narativ Airdrop: Was steckt dahinter? – mit @DailyBucks

► Darum geht's im Video: In diesem neuen Video tauchen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und Steven Kneppe (Betreiber des YouTube-Kanals "Daily Bucks") tief in die Welt der Airdrops ein, unterscheiden zwischen Bitcoin und Airdrops und diskutieren die wachsende Konkurrenz. Sie beleuchten die Entwicklung von Eigenlayern auf Ethereum und deren Potenzial, erläutern den Ursprung von Airdrops und klassische Airdrops sowie Marketingkampagnen und Funding-Methoden.



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Trennung von Bitcoin und Airdrops

05:10 ► Die Herausforderungen des Airdrop Farming

09:21 ► Testnetzwerke, Transaktionsgebühren und Steuern

14:28 ► Bewertung des Programms und des Projekts hinter einem Airdrop



🕐 Das Video wurde am 11. April 2024 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.