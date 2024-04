Die US-Inflation fällt höher als erwartet aus: Kommt es in diesem Jahr noch zu Zinssenkungen?

Die Zinserwartungen sind ins Leere gelaufen, Termin offen. Ein Mitglied des Fed-Boards plädiert sogar für einen ersten Zinsschritt im kommenden Jahr. Als sicher gilt jedenfalls, dass eine beschleunigte Reduzierung der Inflation nicht mehr möglich ist.

Dem folgen die Gegenstimmen, wofür der Chef der größten Bank der Welt, Jamie Dimon, soeben in die Gegenposition ging. Originalzitat aus seinem jüngsten Brief an die Aktionäre: „Die enormen Steuerausgaben in Billionen, die jedes Jahr für die grüne Wirtschaft benötigt werden, die Remilitarisierung der Welt und die Umstrukturierung des Welthandels - das wirkt inflationär.“ Daraus zieht er den Schluss, dass sogar acht Prozent Zins für US-Bonds nicht unmöglich sind. Kommentar überflüssig.

Redcare oder DocMorris: Welche ist die bessere Aktie?

Redcare und DocMorris sind die wichtigsten ausländischen Online-Apotheken mit ihrem Hauptmarkt in Deutschland. Die Niederländer sind zielbewusster vorgegangen, um die Marktstellung auszubauen, wofür die Rentabilität noch nicht gesichert ist. DocMorris ist ein Teil der Schweizer Galenica-Gruppe gewesen, hat aber die Abspaltung organisatorisch gut verkraftet.

Die Kurse von Redcare haben die bisherigen Erfolge mit einem Marktwert von 2,75 Milliarden Euro zuverlässig ausgeschöpft. Das Restpotenzial bleibt deshalb begrenzt. Für die Schweizer liegt die Chance darin, dass ein richtiges Marketing zu größeren Erfolgen führt. 1,01 Milliarden Franken Marktwert enthalten ein Erholungspotenzial von gut 25 Prozent.

Die Nordex-Aktie steigt: Ergibt sich hier eine interessante Chance für Anleger?

Nordex und alle anderen Windkraftvarianten wie auch Solartechnik stehen im Gegenwind. Eine gute Entwicklung der Aufträge, aber durchweg negative Einschätzungen im Markt. Selbst der Spitzenwert Europas, Vestas, kommt nicht weiter.

Darin drückt sich aus: Investments in Windkraft sind technologisch hochwertig, aber sowohl der Bau als auch der Betrieb sind nicht hinreichend gesichert, um eine nachhaltige Prämie im Kurs zu rechtfertigen. Ich schaue weiterhin zu.