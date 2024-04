Erholung nach Iran-Angriff | Goldman Sachs | Tesla | Schwab | Apple im Fokus

Der Iran hat erstmals von heimischem Boden ausgehend in einem Gegenschlag am Wochenende Israel angegriffen. Medien berichten, dass der Angriff darauf ausgelegt war limitierten Schaden anzurichten. 99% der Drohnen und Raketen konnten erfolgreich abgewehrt werden. Unter anderem drängt auch die Biden-Administration Israel zu einer diplomatischen Lösung. Ob sich Netanyahu darauf final einlassen wird, ist aktuell noch unklar. Die Erholung der Wall Street ist somit mit Vorsicht zu betrachten. Vorbörslich sehen wir eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen, mit einer Erholung des Aktienhandels. Der Dow Jones und S&P 500 verbuchten letzte Woche die größten Verluste seit März und Oktober 2023. Die Aktien von Goldman Sachs profitieren von den soliden Quartalszahlen, und zieht auch die Aktien von Morgan Stanley nach oben. Schwab tendiert nach den Zahlen uneinheitlich. Tesla steht leicht unter Druck. Medienberichten zur Folge sollen rund 10% der Belegschaft abgebaut werden. Apple leidet unter den Auslieferungsdaten des Marktforschers IDC.



00:00 Intro

00:23 Erholung nach Iran-Angriff

02:35 April historisch betrachtet | Zinssenkungen | Anleihen

05:13 Einzelhandelsdaten | Empire Manufacturing Index

07:21 Saisonalität April | Schätzung für S&P

08:42 JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Schwab

11:25 Tesla

13:14 Apple | Medical Properties Trust

14:38 Paramount | Cisco

16:21 Intel | Meta | Cloudflare | Mastercard

17:32 EZB zu Zinssenkungen | Japan | China

19:22 Wochenausblick (u.a. Bank of America, ASML)

20:05 Tour durch Deutschland



